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31 мая 2017, 12:41 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | Р-Спорт

Зубков: Все лидеры команд РФ по бобслею и скелетону ведут полную подготовку к ОИ

МОСКВА, 31 мая — Р-Спорт, Олег Богатов. Все ведущие спортсмены сборной России по бобслею и скелетону не имеют проблем со здоровьем и ведут полноценную подготовку к олимпийскому сезону, заявил агентству «Р-Спорт» президент Федерации бобслея России, двукратный олимпийский чемпион Александр Зубков.

<em>МОСКВА 31 мая — <nobr>Р-Спорт</nobr> Олег <span class=error>Богатов</span>. </em>Все ведущие спортсмены сборной России по бобслею и <span class=error>скелетону</span> не имеют проблем со здоровьем и ведут полноценную подготовку к олимпийскому сезону заявил агентству Р-Спорт президент Федерации бобслея России двукратный олимпийский чемпион Александр Зубков. Увеличить
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Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане (Южная Корея) в феврале 2018 года.

«На сегодняшний день вся наша команда в полном объеме проводит тренировочный процесс, — сказал Зубков. — Спортсмены после окончания прошлого сезона полностью прошли необходимый реабилитационный период, все здоровы, приступили к тренировкам и уже завершили первый сбор. Я вижу, что практически весь состав команды находится в полной боевой готовности и будет готовиться и на втором тренировочном сборе».

«(Лидер национальной команды, пилот двухместного и четырехместного экипажей) Александр Касьянов также полностью восстановился, провел первый тренировочный сбор, сейчас поедет на второй этап и полностью готов к олимпийскому сезону», — добавил собеседник агентства.

Экипаж Касьянова по итогам сезона-2016/17 впервые стал победителем общего зачета Кубка мира в соревновании четверок.
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Зубков: Сборной РФ перед олимпийским сезоном надо закупить новые бобы, скелетоны

МОСКВА, 31 мая — Р-Спорт, Олег Богатов. Сборная России нуждается в приобретении современных болидов и скелетонов для полноценной подготовки и достойного выступления на Олимпийских играх в Южной Корее, заявил агентству «Р-Спорт» президент Федерации бобслея России, двукратный олимпийский чемпион Александр Зубков.
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