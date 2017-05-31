Зубков: Все лидеры команд РФ по бобслею и скелетону ведут полную подготовку к ОИ

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Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане (Южная Корея) в феврале 2018 года.

«На сегодняшний день вся наша команда в полном объеме проводит тренировочный процесс, — сказал Зубков. — Спортсмены после окончания прошлого сезона полностью прошли необходимый реабилитационный период, все здоровы, приступили к тренировкам и уже завершили первый сбор. Я вижу, что практически весь состав команды находится в полной боевой готовности и будет готовиться и на втором тренировочном сборе».

«(Лидер национальной команды, пилот двухместного и четырехместного экипажей) Александр Касьянов также полностью восстановился, провел первый тренировочный сбор, сейчас поедет на второй этап и полностью готов к олимпийскому сезону», — добавил собеседник агентства.

Экипаж Касьянова по итогам сезона-2016/17 впервые стал победителем общего зачета Кубка мира в соревновании четверок.