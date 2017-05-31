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31 мая 2017, 12:15 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | Р-Спорт

Зубков: Сборной РФ перед олимпийским сезоном надо закупить новые бобы, скелетоны

МОСКВА, 31 мая — Р-Спорт, Олег Богатов. Сборная России нуждается в приобретении современных болидов и скелетонов для полноценной подготовки и достойного выступления на Олимпийских играх в Южной Корее, заявил агентству «Р-Спорт» президент Федерации бобслея России, двукратный олимпийский чемпион Александр Зубков.

На Играх-2014 в Сочи сборная России завоевала две золотые награды в бобслее, а также одну золотую медаль и одну бронзовую в скелетоне.

«Около двух недель назад мы подали заявку (в Минспорт РФ) и надеемся, что решение будет принято, — сказал Зубков. — Начинается олимпийский сезон, и мы объяснили, какой инвентарь нам необходимо закупить для того, чтобы достойно выступить на Олимпийских играх в Пхенчхане. Это касается бобов, скелетонов и коньков. Мы протестировали очень много машин и коньков (на заездах нынешнего года) в Пхенчхане, и есть уже конкретные предложения и идеи — что нам необходимо закупить, чтобы достойно выступить на Олимпийских играх».

«В прошлом году мы приобрели три машины-двойки и протестировали их, — добавил собеседник агентства. — (Лидер команды) Александр Касьянов выступал на одном из болидов на Кубке мира и занял второе место. В этом году мы хотели бы пополнить команду бобами, потому что техника не закупалась в 2014 года. Это три двойки и три четверки — распределение будет как между мужским, так и женским составом команды».

Глава федерации также отметил, что необходимо в полном объеме обновить инвентарь в скелетоне.

«Нам нужны по три скелетона в мужскую и женскую команды, — подчеркнул Зубков. — Чтобы был полный комплект инвентаря — в этом году мы ставим цель получить третью женскую квоту на Олимпийские игры. Это реально, но для этого надо работать. С покупкой тянуть нельзя, потому что машины собираются долго. И я уже говорил, что механики, к сожалению, не российские, а иностранные. И они должны понимать, какая заявка и когда поступит от нас на подготовку болидов. Мне сказали (в министерстве), что мы должны получить ответ в течение недели — десяти дней».
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