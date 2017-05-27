Щегловский станет старшим тренером сборной РФ по бобслею, контракт подписан на год

Ранее данную должность занимал Олег Сухорученко, который возглавит юниорскую команду.

«Я вчера в министерстве спорта подписал контракт сроком на один год, — сказал в телефонном разговоре Щегловский. — В понедельник буду встречаться с президентом федерации (Александром Зубковым), и мы будем предметно общаться по всем темам, связанным с моей работой на данном посту. Контракт вступает в силу с 1 июня».

«Я шесть лет работал в юниорской команде, и сейчас основная сборная страны большей частью состоит из спортсменов, прошедших через нее, — добавил собеседник агентства. — И четыре человека из юниорской команды привлекались на первый тренировочный сбор (нового сезона) национальной команды, который проходил в Кисловодске».