Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/bobsleighing/29887748/
27 мая 2017, 12:12 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Призеры ОИ Демченко и Зубков награждены медалями «За отличие в военной службе» I степени

СОЧИ, 27 мая. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Обладатель трех серебряных олимпийских медалей саночник Альберт Демченко, в настоящее время занимающий пост главного тренера национальной команды, и президент Федерации бобслея России Александр Зубков, завоевавший на Играх-2014 в Сочи две золотые награды, приказами министра обороны РФ были награждены в субботу медалями «За отличие в военной службе» I степени.

Церемония вручения наград состоялась в Олимпийском парке Сочи в рамках торжественной церемонии принятия военной присяги новобранцами спортивных рот ЦСКА. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Церемония вручения наград состоялась в Олимпийском парке Сочи в рамках торжественной церемонии принятия военной присяги новобранцами спортивных рот ЦСКА.

Капитан Демченко также является тренером спортивной команды ЦСКА по зимним видам спорта, майор Зубков — начальником команды — старшим тренером спортивной команды ЦСКА по зимним видам спорта.

Медалью «За воинскую доблесть» II степени награжден старший лейтенант Николай Морилов, неоднократный призер чемпионатов мира по лыжным гонкам и обладатель бронзовой награды Олимпийских игр 2010 года в канадском Ванкувере.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бобслея, саней, скелетона

Щегловский сменил Сухорученко на посту старшего тренера сборной России по бобслею

Щегловский сменил Сухорученко на посту старшего тренера сборной России по бобслею

СОЧИ, 27 мая. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Павел Щегловский, в прошлом сезоне работавший с юниорами, назначен старшим тренером сборной России по бобслею, сменив на этом посту Олега Сухорученко. Об этом сообщил ТАСС двукратный олимпийский чемпион президент Федерации бобслея России Александр Зубков.
Еще 7 новостей  Все новости
27 мая

Борзаковский: легкоатлетка Клишина показала достойный результат на турнире в Юджине

СМИ: российский владелец английского ФК "Борнмут" подозревается в незаконных ставках

Щегловский сменил Сухорученко на посту старшего тренера сборной России по бобслею