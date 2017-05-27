Щегловский сменил Сухорученко на посту старшего тренера сборной России по бобслею

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Сухорученко, ставший старшим тренером сборной летом прошлого года после победы Зубкова на выборах главы федерации, теперь будет работать с юниорами вместо Щегловского.

«Федерация бобслея России становится отлаженным механизмом, — отметил Зубков. — Для нас важна работа, которая несет результат. Ближайший сезон — олимпийский, и все отработано должно быть до автоматизма. Если хотите — как швейцарские часы».

«Павел Щегловский с юниорской сборной добился высоких результатов, он энергичный, ответственный и мотивированный специалист, — продолжил глава федерации. — Олег Сухорученко со своим опытом, уверен, сможет помочь юниорской сборной выйти на новый уровень. Вполне возможно, что совсем скоро кто-то из них войдет в основной состав».

Зубков отметил, что все перемены в тренерском штабе преследуют только одну цель — добиться высоких результатов в олимпийском сезоне.

До марта 2015 года пост старшего тренера национальной команды занимал брат Павла Щегловского Александр, ушедший из жизни во время чемпионата мира, проходившего в немецком Винтерберге.