Щегловский сменил Сухорученко на посту старшего тренера сборной России по бобслею
СОЧИ, 27 мая. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Павел Щегловский, в прошлом сезоне работавший с юниорами, назначен старшим тренером сборной России по бобслею, сменив на этом посту Олега Сухорученко. Об этом сообщил ТАСС двукратный олимпийский чемпион президент Федерации бобслея России Александр Зубков.
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Сухорученко, ставший старшим тренером сборной летом прошлого года после победы Зубкова на выборах главы федерации, теперь будет работать с юниорами вместо Щегловского.
«Федерация бобслея России становится отлаженным механизмом, — отметил Зубков. — Для нас важна работа, которая несет результат. Ближайший сезон — олимпийский, и все отработано должно быть до автоматизма. Если хотите — как швейцарские часы».
«Павел Щегловский с юниорской сборной добился высоких результатов, он энергичный, ответственный и мотивированный специалист, — продолжил глава федерации. — Олег Сухорученко со своим опытом, уверен, сможет помочь юниорской сборной выйти на новый уровень. Вполне возможно, что совсем скоро
Зубков отметил, что все перемены в тренерском штабе преследуют только одну цель — добиться высоких результатов в олимпийском сезоне.
До марта 2015 года пост старшего тренера национальной команды занимал брат Павла Щегловского Александр, ушедший из жизни во время чемпионата мира, проходившего в немецком Винтерберге.
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