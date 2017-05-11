Сборная России по бобслею и скелетону начала подготовку к олимпийскому сезону
МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российские бобслеисты и скелетонисты прибыли в Кисловодск на первый тренировочный сбор для подготовки к олимпийскому сезону. Об этом ТАСС заявил президент Федерации бобслея России Александр Зубков.
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«Сегодня команда приезжает в Кисловодск, где начнется сбор. Также прибудут молодые спортсмены, которые определены тренерским штабом. На этом укороченном сборе специалисты будут просматривать кандидатов и формировать национальную сборную, которая будет готовиться к Олимпиаде. Спортсмены пройдут медицинскую комиссию, будет оценено их физическое состояние согласно программе тренерского штаба», — заявил Зубков.
Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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