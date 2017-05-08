Отек легких мог стать причиной смерти олимпийского чемпиона бобслеиста Холкомба
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Победитель Игр-2010 американский бобслеист Стивен Холкомб, по предварительным данным, скончался в результате отека легких. Об этом сообщает
пресс-служба Федерации бобслея и скелетона США.
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Холкомб был найден мертвым в своей комнате в Центре олимпийской подготовки сборной США в
«Согласно предварительным отчетам, причиной смерти Холкомба стал отек легких, — говорится в сообщении. — Окончательный вердикт относительно причины смерти будет вынесен после токсикологических исследований в независимой лаборатории».
Холкомб выиграл Олимпиаду 2010 года в Ванкувере в четверках, на Играх в Сочи он завоевал две бронзовые награды — в двойках и в четверках. Также в его активе пять золотых и пять бронзовых медалей чемпионатов мира.
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