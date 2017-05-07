Федерация бобслея России выразила соболезнования родным в связи со смертью Холкомба

Спортсмен был найден мертвым 6 мая.

«Федерация бобслея России выражает соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам олимпийского чемпиона и многократного чемпиона мира Стивена Холкомба. Известие об уходе легенды мирового бобслея стало шоком для всех нас. Трудно поверить в то, что мы больше не увидим этого энергичного, добродушного, всеми уважаемого спортсмена.

Стив больше не выйдет на старт, не поднимется на пьедестал, не улыбнется так, как умел улыбаться только этот большой добрый парень. В мире бобслея Стивен Холкомб был всеобщим любимцем, потому что невозможно было найти более преданного нашему делу великого чемпиона, но вместе с тем простого и открытого человека. Ради бобслея он был готов на любые жертвы, и бобслей отплатил ему всеми титулами, какие только возможны.

Он ушёл непобежденным, оставив о себе добрую память. Прощай, наш друг и брат! — говорится в сообщении на официальной странице в Фейсбуке.

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