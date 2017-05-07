Побеждая вопреки всему. Умер Стивен Холкомб

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Пришедшая из-за океана новость для многих стала шоком — в своей комнате в тренировочном центре Лейк-Плэсида был найден мертвым спортсмен, который для многих олицетворял бобслейную сборную США на протяжении нынешнего десятилетия. Он вполне мог выбрать и другую жизненную стезю, но при этом его карьеру вряд ли назовешь случайной.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/lX3KSaxwyc/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Happy #ThrowBackTh.....wait nevermind, just a an awesome pic that popped up on my phone</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Steven Holcomb (@stevenholcomb) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2014-03-10T18:53:08+00:00">Мар 10 2014 в 11:53 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

АТЛЕТ ОТ РОЖДЕНИЯ

Стивен Холкомб родился в Юте 14 апреля 1980 года — в том самом городе Парк-Сити, где в середине 90-х была построена будущая олимпийская санно-бобслейная трасса. Но в «зимнюю «Формулу-1» он пришел не сразу, хотя спортивным ребенком был едва ли не с рождения. В возрасте двух лет Стивен научился стоять на беговых лыжах, которые очень любила его мать. В шесть — начал принимать участие в соревнованиях, и вплоть до 18 входил в местную лыжную команду. Параллельно с этим Холкомб в юные годы занимался американским и европейским футболом, баскетболом, бейсболом и легкой атлетикой. И во всех этих видах спорта имел определенные успехи.

Но в 18 всё вытеснил бобслей. Стивен принял участие в местном отборе и набрал достаточно баллов, чтобы претендовать на место в тренировочном лагере национальной команды. В турнире разгоняющих он занял восьмое место и получил право попасть в сборную, но после дополнительного недельного сбора был отправлен домой — тренеров смутили его молодой возраст и недостаточная фактурность.

Став пятым на чемпионате страны, Холкомб отправился домой и поступил в университет Юты, а также записался на службу в Национальную гвардию. Но тут в дело вмешался его величество случай — травма одного из атлетов заставила штаб сборной США вспомнить про талантливого юниора — и он дебютировал на этапе Кубка мира в Калгари в качестве разгоняющего в двойке. На протяжении всего олимпийского цикла он показывал высокий потенциал в парах с разными пилотами, но дальше его ждал очередной удар судьбы.

Цитата Незадолго до Олимпиады-2002, которая стала бы для Стивена домашней во всех смыслах, тренеры решили отцепить его от команды в пользу ветерана Дэна Стила. В такой ситуации любой бы опустил руки.

Но не Холкомб — во время Игр он не остался без дела и получил новый для себя и очень полезный опыт. Он стал пилотом боба, тестировавшего трассу перед соревнованиями. С этого момента в жизни Стива началась новая глава. Он продолжал служить в армии, откуда ушел лишь в 2006-м, а также пробивал себе место в сборной, теперь уже в качестве пилота. Атлет стал третьим номером американской команды, затем — вторым. На Играх в Турине его четверка стала шестой. И в следующий олимпийский цикл у него уже была не просто роль одного из многих, а роль безоговорочного лидера команды. И в то же время фактор Холкомба стал серьезным конкурентом для немецких, российских и прочих фаворитов.

За четыре года он дважды выигрывал общий зачет Кубка мира, по разу — малый Кубок в двойках и четверках, взял золото ЧМ-2009.

— Единственная причина, по которой в США говорят о бобслее — это Стивен, — говорит товарищ Холкомба по команде и сосед по комнате в тренировочном центре Ник Каннингем. — Он — лицо нашей команды и всего бобслея. Мы все пытались ему подражать. Каждый пилот в мире следил за его карьерой.

Цитата Вершиной его спортивной карьеры стало олимпийское золото Ванкувера в четверках — первое для американских бобслеистов за 62 года.

А через два года после этого Холкомб увез три золота с домашнего чемпионата мира в Лейк-Плэсиде. На Олимпиаде в Сочи американец стал дважды бронзовым призером. В минувшем сезоне занял второе место в зачете двоек и третье — в четверках. 60 медалей на этапах Кубка мира делают его одним из наиболее титулованных бобслеистов в истории.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/kIVKaMxw1W/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Let the Games begin!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Steven Holcomb (@stevenholcomb) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2014-02-07T21:36:03+00:00">Фев 7 2014 в 1:36 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

СКРЫТАЯ ВОЙНА

Но мало кто знал, что всех этих успехов в жизни Стивена вполне могло и не быть. И причиной тому — серьезные проблемы со здоровьем. На протяжении многих лет спортсмен боролся с редкой болезнью. Первые проблемы со зрением появились у него сразу после 20 лет, а в 2002-м ему был поставлен диагноз «кератоконус». Это дегенеративное заболевание глаз, которое приводит к истончению роговицы и в перспективе может грозить полной слепотой. Установить причины возникновения этого недуга, как и прогнозировать его ход, на данный момент врачи не могут.

Несколько трудных лет Холкомб пользовался очками и различными контактными линзами, но никакого улучшения они, конечно, принести не могли. А зрение продолжало падать, и сам спортсмен часто говорил, что пилотировать боб ему приходится практически вслепую. Один глаз почти не видел, врачи советовали американцу решиться на пересадку роговицы, но в то же время не давали никаких гарантий.

Цитата И в 2007-м Стивен едва не проиграл бой своей болезни. К тому моменту у него уже развилась тяжелая депрессия и, как следствие, начались проблемы с алкоголем.

Узнав, что он может совершенно ослепнуть через пару лет, спортсмен попытался свести счеты с жизнью, наглотавшись снотворного в номере отеля. Попытка оказалась неудачной, и Холкомб рассказал о ней через несколько лет в автобиографии, чтобы попытаться помочь людям, оказавшимся в аналогичном положении.

А вскоре подоспело и чудесное избавление. Американские ученые начали использовать экспериментальный метод лечения, разработанный в Германии в конце 90-х. В занимающей не более получаса процедуре используются лазер, ультрафиолет и рибофлавин. Доказательств, что этот способ гарантировано излечивает кератоконус, нет до сих пор. Но Холкомб, которому терять уже было нечего, рискнул — и не прогадал. Именно в том сезоне он выиграл первые в карьере медали на чемпионате мира.

Что же случилось в Лейк-Плэсиде 6 мая? Пока официальные лица воздерживаются от комментариев. По предварительным данным, олимпийский чемпион умер во сне, и причин считать его смерть неестественной или подозрительной нет.

— Я до сих пор не верю в уход этого человека, — сказал ТАСС Александр Зубков, много лет соперничавший с Холкомбом. — Стивен был непримиримым соперником на трассе и очень дружелюбным человеком вне ее. У нас с ним были очень хорошие отношения. Он добился больших успехов в спорте благодаря упорству на тренировках.

В ближайшее время будет проведена процедура вскрытия, после чего будет установлена истинная причина произошедшего. Но уже сейчас понятно, что весь бобслейный мир понес огромную потерю. Ушел человек, который научил других, как побеждать наперекор всем обстоятельствам.