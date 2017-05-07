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7 мая 2017, 8:53 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | Р-Спорт

Олимпийский чемпион Ванкувера американский бобслеист Холкомб найден мертвым

МОСКВА, 7 мая — Р-Спорт. Чемпион Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и пятикратный чемпион мира американский бобслеист Стивен Холкомб был найден мертвым в субботу в олимпийском тренировочном центре в Лейк-Плэсиде, сообщается на официальном сайте Национального олимпийского комитета США.

Чемпион Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и пятикратный чемпион мира американский бобслеист <span class=error>Стивен</span> <span class=error>Холкомб</span> был найден мертвым в субботу в олимпийском тренировочном центре в <nobr>Лейк-Плэсиде</nobr> сообщается на официальном сайте Национального олимпийского комитета США. Увеличить
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Спортсмену было 37 лет. Причины смерти Холкомба не сообщаются.

«Вся олимпийская семья шокирована и опечалена трагической потерей Стивена Холкомба. Стив был потрясающим спортсменом и человеком, его упорство и достижения были источником вдохновения для всех нас», — заявил исполнительный директор Национального олимпийского комитета США Скотт Блэкмун.

Холкомб на Олимпиаде в Ванкувере завоевал золото в четверках. На Играх-2014 в Сочи он стал обладателем бронзовых наград в двойках и четверках.
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