Олимпийский чемпион Ванкувера американский бобслеист Холкомб найден мертвым

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Спортсмену было 37 лет. Причины смерти Холкомба не сообщаются.

«Вся олимпийская семья шокирована и опечалена трагической потерей Стивена Холкомба. Стив был потрясающим спортсменом и человеком, его упорство и достижения были источником вдохновения для всех нас», — заявил исполнительный директор Национального олимпийского комитета США Скотт Блэкмун.

Холкомб на Олимпиаде в Ванкувере завоевал золото в четверках. На Играх-2014 в Сочи он стал обладателем бронзовых наград в двойках и четверках.