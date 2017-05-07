Олимпийский чемпион Ванкувера американский бобслеист Холкомб найден мертвым
МОСКВА, 7 мая —
Р-Спорт. Чемпион Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и пятикратный чемпион мира американский бобслеист Стивен Холкомб был найден мертвым в субботу в олимпийском тренировочном центре в Лейк-Плэсиде, сообщается на официальном сайте Национального олимпийского комитета США.
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Спортсмену было 37 лет. Причины смерти Холкомба не сообщаются.
«Вся олимпийская семья шокирована и опечалена трагической потерей Стивена Холкомба. Стив был потрясающим спортсменом и человеком, его упорство и достижения были источником вдохновения для всех нас», — заявил исполнительный директор Национального олимпийского комитета США Скотт Блэкмун.
Холкомб на Олимпиаде в Ванкувере завоевал золото в четверках. На Играх-2014 в Сочи он стал обладателем бронзовых наград в двойках и четверках.
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