Зубков: Смерть американца Холкомба стала тяжелейшей утратой для мирового бобслея

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Холкомб в субботу был найден мертвым в своей комнате в Центре олимпийской подготовки сборной США в Лейк-Плэсиде (штат Нью- Йорк). О причинах смерти 37-летнего спортсмена на данный момент нет информации. Холкомб выиграл Олимпиаду 2010 года в Ванкувере в четверках, на Играх в Сочи он завоевал две бронзовые награды — в двойках и в четверках.

«Я до сих пор не верю в уход этого человека, мировой бобслей понес тяжелейшую утрату, — заметил Зубков. — Стивен был непримиримым соперником на трассе и очень дружелюбным человеком вне ее. У нас с ним были очень хорошие отношения, этот спортсмен добился больших успехов в спорте благодаря своему упорству на тренировках. Мне хочется выразить слова соболезнования родным и близким Холкомба».