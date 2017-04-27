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27 апреля 2017, 18:29 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | Р-Спорт

Бобслеисты и скелетонисты РФ начнут подготовку к новому сезону 11 мая

МОСКВА, 27 апр — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Сборная России по бобслею и скелетону проведет первый тренировочный сбор перед сезоном-2017/18 в Кисловодске, он начнется 11 мая, сообщил корреспонденту агентства «Р-Спорт» президент Федерации бобслея России Александр Зубков.

Заседание экспертного совета прошло в четверг в Москве. Минспорт признал выступление российских бобслеистов и скелетонистов в прошедшем сезоне удовлетворительным. Помимо итогов сезона на нем обсуждался план подготовки к Олимпийским играм-2018, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

«Приступаем к подготовке к сезону 11 мая в Кисловодске, сразу после праздников. Затем планомерно расписаны все сборы, которые будут проходить до ледовой подготовки в Сочи в октябре, а уже после команда поедет на этапы Кубка мира», — сказал Зубков по телефону.
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