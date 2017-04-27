Состав сборной России по санному спорту на Олимпиаду определится после ЧЕ

«Окончательный состав на Олимпийские игры будет утвержден на заседании президиума Федерации санного спорта России, которое состоится на следующий день после окончания чемпионата Европы, — сказал Демченко. — При формировании олимпийской команды нами будут учитываться результаты, показанные спортсменами на этапах Кубка мира и континентальном первенстве в Сигулде».

Чемпионат Европы по санному спорту пройдет с 27 по 28 января, Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхенчхане — с 9 по 25 февраля.