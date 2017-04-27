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27 апреля 2017, 18:31 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Состав сборной России по санному спорту на Олимпиаду определится после ЧЕ

МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Окончательный состав сборной России по санному спорту на Олимпийские игры — 2018 будет сформирован по окончании чемпионата Европы в латвийской Сигулде. Об этом сообщил ТАСС главный тренер национальной команды Альберт Демченко.

«Окончательный состав на Олимпийские игры будет утвержден на заседании президиума Федерации санного спорта России, которое состоится на следующий день после окончания чемпионата Европы, — сказал Демченко. — При формировании олимпийской команды нами будут учитываться результаты, показанные спортсменами на этапах Кубка мира и континентальном первенстве в Сигулде».

Чемпионат Европы по санному спорту пройдет с 27 по 28 января, Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхенчхане — с 9 по 25 февраля.
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