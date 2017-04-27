Российские саночники заселятся в Олимпийскую деревню Игр-2018 в числе первых
МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Сборная России по санному спорту планирует поселиться в Олимпийской деревне Игр-2018 1 февраля — в день открытия самой деревни. Об этом сообщил ТАСС главный тренер национальной команды Альберт Демченко.
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27 апреля состоялось очередное заседание президиума Федерации санного спорта России (ФССР), на котором был представлен план подготовки национальной команды к олимпийскому сезону.
«Мы начнем готовиться к сезону традиционно на базе в Кисловодске 17 мая, потом у нас в планах сборы в Парамонове, Сочи и Сигулде, где пройдет чемпионат Европы, — заметил Демченко. — Непосредственно на Олимпиаду команда по плану, который уже утвержден, должна вылететь из Москвы вечером 31 января, а утром 1 февраля мы уже будем в Южной Корее. Именно в этот день откроется Олимпийская деревня, куда команда сразу и заселится».
«На 30 января запланировано получение экипировки, в этот же день мы должны собрать весь инвентарь, который отправим чартером в Южную Корею», — сообщил тренер.
Олимпиада-2018 пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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