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27 апреля 2017, 18:32 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Российские саночники заселятся в Олимпийскую деревню Игр-2018 в числе первых

МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Сборная России по санному спорту планирует поселиться в Олимпийской деревне Игр-2018 1 февраля — в день открытия самой деревни. Об этом сообщил ТАСС главный тренер национальной команды Альберт Демченко.

Российские саночники заселятся в Олимпийскую деревню Игр-2018 в числе первых - Фото Увеличить
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27 апреля состоялось очередное заседание президиума Федерации санного спорта России (ФССР), на котором был представлен план подготовки национальной команды к олимпийскому сезону.

«Мы начнем готовиться к сезону традиционно на базе в Кисловодске 17 мая, потом у нас в планах сборы в Парамонове, Сочи и Сигулде, где пройдет чемпионат Европы, — заметил Демченко. — Непосредственно на Олимпиаду команда по плану, который уже утвержден, должна вылететь из Москвы вечером 31 января, а утром 1 февраля мы уже будем в Южной Корее. Именно в этот день откроется Олимпийская деревня, куда команда сразу и заселится».

«На 30 января запланировано получение экипировки, в этот же день мы должны собрать весь инвентарь, который отправим чартером в Южную Корею», — сообщил тренер.

Олимпиада-2018 пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Окончательный состав сборной России по санному спорту на Олимпийские игры — 2018 будет сформирован по окончании чемпионата Европы в латвийской Сигулде. Об этом сообщил ТАСС главный тренер национальной команды Альберт Демченко.
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