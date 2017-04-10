Экспертный совет Минспорта удовлетворен выступлением саночников РФ в минувшем сезоне
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Экспертный совет Министерства спорта РФ назвал удовлетворительным выступление сборной России по санному спорту в сезоне-2016/17. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин.
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Заседание экспертного совета состоялось в Минспорте в понедельник. На нем подводились итоги выступления российских саночников в предолимпийском сезоне.
«Нам была поставлена удовлетворительная оценка, — отметил Тюрин. — В своих выступлениях мы отметили, что команда за год до Олимпиады достигла серьезного прогресса. Также было уделено большое внимание подготовке к Играм-2018. Нам было указано как можно тщательнее отнестись к планированию подготовки в дни, непосредственно предшествующие Олимпиаде».
Как сообщил собеседник ТАСС, команда собирается выехать в Южную Корею практически сразу после окончания чемпионата Европы. «Континентальное первенство пройдет в латвийской Сигулде и завершится 28 января. Затем мы отправимся в Москву, а через
В минувшем сезоне российские саночники показали ряд высоких результатов. Роман Репилов стал обладателем Кубка мира, а Татьяна Иванова заняла третье место в итоговом зачете. Репилов завоевал две медали в личных дисциплинах на чемпионате мира в австрийском Иглсе. Сборная России также выиграла бронзу мирового первенства в командной гонке (Иванова, Репилов, Александр Денисьев/Владислав Антонов.
Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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