Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/bobsleighing/29380377/
10 апреля 2017, 18:40 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Экспертный совет Минспорта удовлетворен выступлением саночников РФ в минувшем сезоне

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Экспертный совет Министерства спорта РФ назвал удовлетворительным выступление сборной России по санному спорту в сезоне-2016/17. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин.

Заседание совета состоялось в Минспорте в понедельник. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Заседание экспертного совета состоялось в Минспорте в понедельник. На нем подводились итоги выступления российских саночников в предолимпийском сезоне.

«Нам была поставлена удовлетворительная оценка, — отметил Тюрин. — В своих выступлениях мы отметили, что команда за год до Олимпиады достигла серьезного прогресса. Также было уделено большое внимание подготовке к Играм-2018. Нам было указано как можно тщательнее отнестись к планированию подготовки в дни, непосредственно предшествующие Олимпиаде».

Как сообщил собеседник ТАСС, команда собирается выехать в Южную Корею практически сразу после окончания чемпионата Европы. «Континентальное первенство пройдет в латвийской Сигулде и завершится 28 января. Затем мы отправимся в Москву, а через два-три дня уже поедем в Южную Корею, чтобы пройти нормальную акклиматизацию. Нам сейчас предстоит согласовать всю эту логистику с Олимпийским комитетом России», — добавил Тюрин.

В минувшем сезоне российские саночники показали ряд высоких результатов. Роман Репилов стал обладателем Кубка мира, а Татьяна Иванова заняла третье место в итоговом зачете. Репилов завоевал две медали в личных дисциплинах на чемпионате мира в австрийском Иглсе. Сборная России также выиграла бронзу мирового первенства в командной гонке (Иванова, Репилов, Александр Денисьев/Владислав Антонов.

Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бобслея, саней, скелетона

Федерация бобслея России проведет 29 апреля просмотр кандидатов в национальную сборную

Федерация бобслея России проведет 29 апреля просмотр кандидатов в национальную сборную

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Федерация бобслея России планирует провести 29 апреля тестовый просмотр кандидатов в сборную страны по бобслею. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Федерации бобслея России Анна Макарова.
Еще 7 новостей  Все новости
10 апреля

Илюмжинов отозвал заявление о возврате своих полномочий в FIDE

"Томь" сыграла вничью с "Рубином" в матче РФПЛ

"Анжи" хочет добиться компенсации от бывшего футболиста клуба Шандао за разрыв контракта