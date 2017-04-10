Федерация бобслея России проведет 29 апреля просмотр кандидатов в национальную сборную
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Федерация бобслея России планирует провести 29 апреля тестовый просмотр кандидатов в сборную страны по бобслею. Об этом сообщила ТАСС
пресс-атташе Федерации бобслея России Анна Макарова.
«Цель этого ежегодного мероприятия — привлечь в бобслей представителей смежных видов спорта, обладающих квалификацией и желанием сделать поворот в своей карьере, — отметила Макарова. — В этом году у потенциальных кандидатов есть возможность стать членом олимпийской сборной России и даже попасть на Игры-2018 в Пхенчхан. Именно так прошлой весной в команде появилась Анастасия Кочержова, которая спустя полгода стала соавтором исторического успеха, завоевав первую российскую женскую медаль на чемпионате Европы. Бобслей — один из немногих видов спорта, который может дать спортсменам такую редкую возможность получить новую профессию и широкие возможности».
Тестовый просмотр состоится на базе
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