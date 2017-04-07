— Альберт, вы действительно возвращаетесь?

— Вчера вечером ради интереса опубликовал этот пост в фэйсбуке, а сегодня такая реакция бурная, — смеется Демченко.

— То есть это была шутка или вы действительно собираетесь возобновить карьеру?

— Скорее всего, это просто ностальгия по спорту, по трассе, по катанию. Видите ли, я в этом году даже не катался на чемпионате России, а этот пост про возвращение я выставил для того, чтобы как-то развеселить друзей, может быть, обсудить этот вопрос… А оказалось, что у нас все пристально «мониторят» фэйсбук. Не думал, что это вызовет настолько бурную реакцию, поэтому сейчас возникают мысли: «а может быть…». Но вы же понимаете, что я занимаю пост главного тренера сборной.

— Если рассуждать теоретически, вы сможете совмещать работу главным тренером и карьеру спортсмена?

— Если посмотреть с этой точки зрения, то я и до этого совмещал — тренировал сам себя и помогал другим спортсменам. Сейчас в сборной у нас подобран отличный штаб, но перед Олимпиадой на переправе коней никто менять не собирается — это большой риск. Но я постоянно нахожусь на сборах с ребятами, поэтому тренироваться и поддерживать физическую форму мне пока никто не запрещал, — смеется Демченко.

— Вы в курсе, что если выйдете на старт в Пхенчхане, то установите рекорд по количеству участий в зимних Олимпийских играх?

— То есть вы все-таки считаете, что нужно один год потерпеть, упереться и выйти на этот рубеж?

— Почему нет? Вы уже вписали свое имя в историю, но если примете участие в восьмой Олимпиаде, вас вряд ли кто-нибудь сможет превзойти.

— Понимаете, у меня есть определенные амбиции и просто так ехать на Олимпиаду не хочется, тем более у нас очень сильная команда, особенно у мужчин. Мне будет очень тяжело пробиться через ребят, которых я готовил на протяжении трех лет, ведь там у нас чемпионы мира, Европы, обладатель Кубка мира — Роман Репилов, Семен Павличенко. Как главный тренер сборной, я понимаю, что выдержать с ними конкуренцию и пройти отбор на Олимпийские игры очень сложно. Но иногда ностальгия по саням и гонкам накатывает. Тем более, когда проехал столько Олимпиад понимаешь, что это наивысшая точка в карьере спортсмена.

— Чем занимаетесь после окончания сезона?

— В настоящий момент заканчиваю годовой отчет по результатам сборной. 10 апреля у нас будет экспертный совет, на котором я его представлю. Постепенно готовлю тренировочные планы на осенний период, сверстали с коллегами календарь. Отдыхать некогда, уже началась подготовка к следующему сезону. Плюс нужно проехать по регионам, провести встречи с тренерами, Министром спорта. Перед Олимпиадой всегда очень много организационных вопросов, которые надо решить.

— Получается, что времени на тренировки не остается.

— Нет, я, как любой спортсмен, всегда поддерживаю физическую форму, хожу в тренажерный зал, делаю зарядку по утрам.

— А тренировочные спуски на санях выполняли в последнее время?

— Нет, что вы! Последний раз я спускался на чемпионате России больше года назад. В этом году решил не принимать участие, потому что турнир предолимпийский. Я просматривал спортсменов, наблюдал за юниорами, в общем, занимался работой главного тренера. Нужно обязательно работать на будущее, следить за молодежью, оценивать их перспективы и подтягивать на взрослые соревнования, чтобы они быстрее росли и составили костяк сборной в следующем олимпийском цикле — это моя основная позиция, как тренера.

— И как у нас обстоят дела с юниорами? Есть перспективные ребята?

— У нас сейчас ведется очень хорошая работа с юниорами во многом благодаря тому, что они находятся под опекой опытных тренеров. Вера Дмитриевна Бардина — заслуженный тренер России, она умеет готовить молодых спортсменов таким образом, что нам в главной команде остается только эти бриллианты огранить. После этого ребята сразу начинают показывать очень хорошие результаты во взрослых соревнованиях. Как пример — Роман Репилов, который еще в прошлом году был юниором. Он постепенно влился в главную команду и в этом сезоне выиграл серебро чемпионата Европы и Кубок мира. На летней подготовке продолжим наблюдать за молодыми ребятами, смотреть, как они работают.

— Как оцените перспективы вашей дочери — Виктории? В олимпийский состав она проходит?

— У Вики все хорошо. Сейчас она проходит реабилитационный период после сезона. А так, у нас все спортсмены достойны выступать на Олимпиаде. Все зависит от того, как пройдет предолимпийская подготовка и начало нового сезона. Как отец, я от души желаю Виктории попасть на Игры, потому что, как я уже говорил, это высшая точка в карьере. Но как у главного тренера, у меня очень жесткие требования и критерии отбора, которые основываются исключительно на спортивных результатах. Поэтому все будет зависеть о того, как она будет работать, от ее дисциплины и самоотдачи.