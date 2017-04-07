Гарт: Желание Демченко вернуться в санный спорт требует тщательного обсуждения
МОСКВА, 7 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Желание главного тренера сборной России по санному спорту Альберта Демченко возобновить карьеру, чтобы отобраться на свою восьмую Олимпиаду, требует подробного обсуждения. Об этом ТАСС заявила президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.
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Ранее 45-летний Демченко заявил ТАСС, что может вернуться в большой спорт, чтобы выступить на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. В настоящее время Демченко является главным тренером сборной России по санному спорту.
«Я понимаю состояние Демченко, он так долго выступал, был спортсменом, участвовал в семи Олимпиадах и, наверное, сейчас ему тяжело пережить тот факт, что предстоящие Игры пройдут без его участия как спортсмена, — сказала Гарт. — Но я все же считаю, что Альберт Демченко — главный тренер, и его победы — это победы спортсменов сборной России. Тем не менее, я уважаю его желание. Думаю, что в ближайшее время мы обговорим все это еще раз, все взвесим и тогда уже примем окончательное решение».
В активе Демченко три серебряные олимпийские медали. Он также является рекордсменом по числу участия в Олимпиадах среди всех представителей зимних видов спорта.
С 1992 по 2014 год Демченко не пропустил ни одних Игр. После Олимпиады-2014 в Сочи он объявил об уходе на тренерскую работу, два года назад он возглавил сборную России.
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