Гарт: Желание Демченко вернуться в санный спорт требует тщательного обсуждения

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Ранее 45-летний Демченко заявил ТАСС, что может вернуться в большой спорт, чтобы выступить на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. В настоящее время Демченко является главным тренером сборной России по санному спорту.

«Я понимаю состояние Демченко, он так долго выступал, был спортсменом, участвовал в семи Олимпиадах и, наверное, сейчас ему тяжело пережить тот факт, что предстоящие Игры пройдут без его участия как спортсмена, — сказала Гарт. — Но я все же считаю, что Альберт Демченко — главный тренер, и его победы — это победы спортсменов сборной России. Тем не менее, я уважаю его желание. Думаю, что в ближайшее время мы обговорим все это еще раз, все взвесим и тогда уже примем окончательное решение».

В активе Демченко три серебряные олимпийские медали. Он также является рекордсменом по числу участия в Олимпиадах среди всех представителей зимних видов спорта.

С 1992 по 2014 год Демченко не пропустил ни одних Игр. После Олимпиады-2014 в Сочи он объявил об уходе на тренерскую работу, два года назад он возглавил сборную России.