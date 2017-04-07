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7 апреля 2017, 12:45 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Саночник Демченко хочет выступить в 2018 году на своей восьмой Олимпиаде

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко, объявивший о завершении карьеры сразу после Игр-2014 в Сочи, может вернуться в большой спорт, чтобы отобраться на свою восьмую Олимпиаду. Об этом он сообщил ТАСС.

<span class=error>Демченко</span> отметил что примет окончательное решение по поводу своего возвращения после тщательного медицинского обследования которое состоится в ближайшие дни. Увеличить
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45-летний Демченко, в активе которого есть три серебряные олимпийские медали, является рекордсменом по числу участия в Олимпиадах среди всех представителей зимних видов спорта. С 1992 по 20014 год он не пропустил ни одних Игр. Первое серебро Демченко завоевал в 2006 году в Турине, еще две медали он положил в свою копилку на Олимпиаде в Сочи (личные соревнования и командная гонка). По окончании Игр-2014 Демченко заявил об уходе на тренерскую работу, а два года назад занял пост главного тренера национальной команды.

«Я подумываю о возвращении в спорт, — признался он. — Я ушел из саней после Сочи из-за проблем со спиной. Но за прошедшие три года мне кажется, я восстановился и у меня ничего не болит, я тренируюсь. Здоровья и желания выступать у меня много, так почему бы не попробовать вернуться и выступить на своей восьмой Олимпиаде?».

Демченко отметил, что примет окончательное решение по поводу своего возвращения после тщательного медицинского обследования, которое состоится в ближайшие дни.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане.
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Гарт: Желание Демченко вернуться в санный спорт требует тщательного обсуждения

Гарт: Желание Демченко вернуться в санный спорт требует тщательного обсуждения

МОСКВА, 7 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Желание главного тренера сборной России по санному спорту Альберта Демченко возобновить карьеру, чтобы отобраться на свою восьмую Олимпиаду, требует подробного обсуждения. Об этом ТАСС заявила президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.
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