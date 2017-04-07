Саночник Демченко хочет выступить в 2018 году на своей восьмой Олимпиаде

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45-летний Демченко, в активе которого есть три серебряные олимпийские медали, является рекордсменом по числу участия в Олимпиадах среди всех представителей зимних видов спорта. С 1992 по 20014 год он не пропустил ни одних Игр. Первое серебро Демченко завоевал в 2006 году в Турине, еще две медали он положил в свою копилку на Олимпиаде в Сочи (личные соревнования и командная гонка). По окончании Игр-2014 Демченко заявил об уходе на тренерскую работу, а два года назад занял пост главного тренера национальной команды.

«Я подумываю о возвращении в спорт, — признался он. — Я ушел из саней после Сочи из-за проблем со спиной. Но за прошедшие три года мне кажется, я восстановился и у меня ничего не болит, я тренируюсь. Здоровья и желания выступать у меня много, так почему бы не попробовать вернуться и выступить на своей восьмой Олимпиаде?».

Демченко отметил, что примет окончательное решение по поводу своего возвращения после тщательного медицинского обследования, которое состоится в ближайшие дни.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане.