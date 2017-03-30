Экипаж Андрианова стал чемпионом России в соревнованиях бобов-четверок

Второе место занял экипаж победителя общего зачета розыгрыша Кубка мира нынешнего сезона в четверках Александра Касьянова (разгоняющие — Василий Кондратенко, Алексей Пушкарев и Алексей Зайцев), бронза досталась экипажу Алексея Стульнева (разгоняющие Максим Белугин, Ильвир Хузин, Роман Кошелев).

Чемпионат России по бобслею и скелетону проходил в Сочи 29—30 марта .