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30 марта 2017, 19:49 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Экипаж Андрианова стал чемпионом России в соревнованиях бобов-четверок

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Экипаж пилота Максима Андрианова и разгоняющих Андрея Лылова, Юрия Селихова и Кирилла Антюх занял первое место в соревнованиях бобов- четверок на чемпионате России в Сочи.

Второе место занял экипаж победителя общего зачета розыгрыша Кубка мира нынешнего сезона в четверках Александра Касьянова (разгоняющие — Василий Кондратенко, Алексей Пушкарев и Алексей Зайцев), бронза досталась экипажу Алексея Стульнева (разгоняющие Максим Белугин, Ильвир Хузин, Роман Кошелев).

Чемпионат России по бобслею и скелетону проходил в Сочи 29—30 марта.
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