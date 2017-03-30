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https://sport.mail.ru/news/bobsleighing/29261007/
30 марта 2017, 19:43 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | Р-Спорт

Экипаж Сергеевой выиграл чемпионат России-2017 по бобслею в двойках

Российская бобслеистка Надежда Сергеева в экипаже с разгоняющей Еленой Мамедовой стали победительницами чемпионата РФ в двойках.

Сергеева и Мамедова показали время на трассе 1 минута 56 и 14 секунд, завоевав золото. Вторым стал экипаж Александры Родионовой и Анастасии Кочержовой (1.56,54), третье место заняли Любовь Черных и Юлия Беломестных (1.58,21).

Чемпионат России по бобслею и скелетону проходит в Сочи и завершится 30 марта.
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