Экипаж Сергеевой выиграл чемпионат России-2017 по бобслею в двойках

Сергеева и Мамедова показали время на трассе 1 минута 56 и 14 секунд, завоевав золото. Вторым стал экипаж Александры Родионовой и Анастасии Кочержовой (1.56,54), третье место заняли Любовь Черных и Юлия Беломестных (1.58,21).

Чемпионат России по бобслею и скелетону проходит в Сочи и завершится 30 марта.