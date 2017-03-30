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30 марта 2017, 15:13 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Экипаж Сергеевой выиграл чемпионат России по бобслею в двойках

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Экипаж бобслеистки Надежды Сергеевой с разгоняющей Еленой Мамедовой одержал победу на чемпионате России по бобслею и скелетону, который проходит в Сочи.

Экипаж Сергеевой показал результат 1 минута 56,14 секунды. Второе место занял экипаж Александры Родионовой (отставание 0,40 секунды), третье — экипаж Любови Черных (+2,07).

Чемпионат России завершится 30 марта.
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