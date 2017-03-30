Бронзовый призер ОИ-2014 Никитина стала чемпионкой России в скелетоне
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи Елена Никитина завоевала золото чемпионата России по бобслею и скелетону. Соревнования проходят в Сочи.
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Россиянка показала результат 1 минута 56,49 секунды. Второе место заняла Рената Хузина (отставание — 0,76), третье — Юлия Канакина (+1.05).
Чемпионат России завершится 30 марта.
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