Глава IBSF заявил, что международные турниры по бобслею и скелетону вернутся в Россию

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В среду в Сочи на олимпийской трассе «Санки» прошел образовательный видео-семинар «Сборная России за открытый и честный спорт». В нем приняли участие спортсмены, тренеры, руководство Федерации бобслея России и IBSF.

Ферриани ответил на вопросы присутствующих. Олимпийский чемпион по скелетону Александр Третьяков поинтересовался, сохранится ли в будущем такое отношение к россиянам на международных соревнованиях, Ферриани заверил, что отношение ко всем будет одинаковое, вне зависимости от национальности.

Разгоняющий Алексей Зайцев спросил, почему в Германии проходит три этапа Кубка мира. Глава IBSF пояснил, что в Европе не так много трасс, чтобы передать права кому-либо другому. Также Ферриани отметил, что в Россию непременно вернутся международные соревнования.

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков заявил, что Россия всегда придерживалась и придерживается принципов «чистого» спорта и уделяет огромное внимание борьбе с употреблением запрещенных препаратов.