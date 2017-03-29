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29 марта 2017, 20:33 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Глава IBSF заявил, что международные турниры по бобслею и скелетону вернутся в Россию

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Президент Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) Иво Ферриани заявил, что в Россию непременно вернутся международные соревнования по этим видам спорта. Слова главы IBSF приводит пресс- служба Федерации бобслея России.

В среду в Сочи на олимпийской трассе Санки прошел образовательный <nobr>видео-семинар</nobr> Сборная России за открытый и честный спорт Увеличить
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В среду в Сочи на олимпийской трассе «Санки» прошел образовательный видео-семинар «Сборная России за открытый и честный спорт». В нем приняли участие спортсмены, тренеры, руководство Федерации бобслея России и IBSF.

Ферриани ответил на вопросы присутствующих. Олимпийский чемпион по скелетону Александр Третьяков поинтересовался, сохранится ли в будущем такое отношение к россиянам на международных соревнованиях, Ферриани заверил, что отношение ко всем будет одинаковое, вне зависимости от национальности.

Разгоняющий Алексей Зайцев спросил, почему в Германии проходит три этапа Кубка мира. Глава IBSF пояснил, что в Европе не так много трасс, чтобы передать права кому-либо другому. Также Ферриани отметил, что в Россию непременно вернутся международные соревнования.

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков заявил, что Россия всегда придерживалась и придерживается принципов «чистого» спорта и уделяет огромное внимание борьбе с употреблением запрещенных препаратов.

IBSF в декабре перенесла чемпионат мира из Сочи в Кенигзее, мотивировав это решение желанием дать всем спортсменам принять в нем участие, так как после опубликования второй части доклада Ричарда Макларена, где говорилось о существовавшей в России системе фальсификации допинг-проб, в том числе и на Играх 2014 года в Сочи, многие лидеры мирового бобслея и скелетона заявили о нежелании участвовать в чемпионате мира в этом российском городе.
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