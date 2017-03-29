Глава IBSF заявил, что международные турниры по бобслею и скелетону вернутся в Россию
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Президент Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) Иво Ферриани заявил, что в Россию непременно вернутся международные соревнования по этим видам спорта. Слова главы IBSF приводит пресс- служба Федерации бобслея России.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В среду в Сочи на олимпийской трассе «Санки» прошел образовательный
Ферриани ответил на вопросы присутствующих. Олимпийский чемпион по скелетону Александр Третьяков поинтересовался, сохранится ли в будущем такое отношение к россиянам на международных соревнованиях, Ферриани заверил, что отношение ко всем будет одинаковое, вне зависимости от национальности.
Разгоняющий Алексей Зайцев спросил, почему в Германии проходит три этапа Кубка мира. Глава IBSF пояснил, что в Европе не так много трасс, чтобы передать права
Президент Федерации бобслея России Александр Зубков заявил, что Россия всегда придерживалась и придерживается принципов «чистого» спорта и уделяет огромное внимание борьбе с употреблением запрещенных препаратов.
IBSF в декабре перенесла чемпионат мира из Сочи в Кенигзее, мотивировав это решение желанием дать всем спортсменам принять в нем участие, так как после опубликования второй части доклада Ричарда Макларена, где говорилось о существовавшей в России системе фальсификации
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter