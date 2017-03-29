Касьянов и Пушкарев стали чемпионами России в соревнованиях бобов-двоек

Второе место заняла двойка Алексея Стульнева (разгоняющий — Илья Малых), бронза досталась экипажу Максима Андрианова (разгоняющий — Кирилл Антюх).

Касьянов вместе с разгоняющими Алексеем Зайцевым, Василием Кондратенко и Пушкаревым стал в этом сезоне победителем общего зачета розыгрыша Кубка мира в четверках.