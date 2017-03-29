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29 марта 2017, 18:42 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Касьянов и Пушкарев стали чемпионами России в соревнованиях бобов-двоек

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Экипаж пилота Александра Касьянова и разгоняющего Алексея Пушкарева занял первое место в соревнованиях бобов-двоек на чемпионате России в Сочи. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации бобслея России.

Второе место заняла двойка Алексея Стульнева (разгоняющий — Илья Малых), бронза досталась экипажу Максима Андрианова (разгоняющий — Кирилл Антюх).

Касьянов вместе с разгоняющими Алексеем Зайцевым, Василием Кондратенко и Пушкаревым стал в этом сезоне победителем общего зачета розыгрыша Кубка мира в четверках.
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