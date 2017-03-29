Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/bobsleighing/29241493/
29 марта 2017, 12:45 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Бронзовый призер ЧМ-2017 Трегубов стал чемпионом России по скелетону

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Бронзовый призер мирового первенства в немецком Кенигзее Никита Трегубов занял первое место на чемпионате России по скелетону в Сочи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бобслея России.

Второй результат показал олимпийский чемпион Александр Третьяков. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Второй результат показал олимпийский чемпион Александр Третьяков, который занял итоговое третье место в Кубке мира — 2016/17. Обладателем бронзовой медали стал Павел Куликов.

За медали мужского чемпионата страны по скелетону боролись 28 участников.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бобслея, саней, скелетона

Еще 7 новостей  Все новости
29 марта

Илюмжинов: переворот в FIDE пытались устроить Фримэн и Макропулос

Глава WADA Риди призвал МОК скорее решить вопрос об участии россиян в ОИ-2018

Третьяк вошел в состав Совета при президенте РФ по спорту