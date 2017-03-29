Бронзовый призер ЧМ-2017 Трегубов стал чемпионом России по скелетону
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Бронзовый призер мирового первенства в немецком Кенигзее Никита Трегубов занял первое место на чемпионате России по скелетону в Сочи. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе Федерации бобслея России.
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Второй результат показал олимпийский чемпион Александр Третьяков, который занял итоговое третье место в Кубке мира — 2016/17. Обладателем бронзовой медали стал Павел Куликов.
За медали мужского чемпионата страны по скелетону боролись 28 участников.
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