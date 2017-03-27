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27 марта 2017, 15:31 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Красноярец Рукосуев выиграл Спартакиаду в скелетоне

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Представитель Красноярского края Евгений Рукосуев стал победителем соревнований по скелетону на восьмой зимней Спартакиаде учащихся России. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Серебро завоевал Илья Акулов третье место у Владислава Лапина. Увеличить
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Победитель показал общее время 3 минуты 47,50 секунды. Весь пьедестал почета заняли красноярские скелетонисты. Серебро завоевал Илья Акулов (3.52,93). Третье место у Владислава Лапина (3.53,03).

В общекомандном зачете по скелетону победу одержала сборная Москвы. Второе место заняла команда Красноярского края, третье место у сборной Республики Башкортостан.

Состязания по скелетону проходили в Сочи. К участию в соревнованиях допускались юноши и девушки 15−18 лет.

Восьмая зимняя Спартакиада среди учащихся завершится 30 марта. Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по видам спорта и дисциплинам, входящим, как правило, в программу Олимпийских игр.
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Москвичка Тарарыченкова выиграла Спартакиаду в скелетоне

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Представительница Москвы Алина Тарарыченкова стала победительницей соревнований по скелетону в рамках восьмой зимней Спартакиады учащихся России. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
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