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27 марта 2017, 14:18 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Москвичка Тарарыченкова выиграла Спартакиаду в скелетоне

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Представительница Москвы Алина Тарарыченкова стала победительницей соревнований по скелетону в рамках восьмой зимней Спартакиады учащихся России. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

В общекомандном зачете по скелетону победу одержала сборная Москвы. Увеличить
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Победительница показала общее время 3 минуты 56,45 секунды. Весь пьедестал почета заняли московские скелетонистки. Второе место у Алины Беликовой (3.59,84). Бронзу завоевала Ульяна Усынина (4.00,27).

В общекомандном зачете по скелетону победу одержала сборная Москвы. Второе место заняла команда Красноярского края, третье место у сборной Республики Башкортостан.

Состязания по скелетону проходили в Сочи. К участию в соревнованиях допускались юноши и девушки 15−18 лет.

Восьмая зимняя Спартакиада среди учащихся завершится 30 марта. Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по видам спорта и дисциплинам, входящим, как правило, в программу Олимпийских игр.
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