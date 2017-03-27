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27 марта 2017, 14:17 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Тренер: Бобслеист Негодайло не выступит на чемпионате РФ, но об уходе из спорта речи нет

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Сочи-2014 по бобслею Алексей Негодайло, не выступавший на протяжении сезона-2016/17, пропустит и мартовский чемпионат России в Сочи. Как сообщил ТАСС старший тренер сборной России по бобслею Олег Сухорученко, Негодайло, несмотря на длительный перерыв, пока не намерен завершать спортивную карьеру.

27-летний Негодайло в настоящий момент является единственным российским олимпийским чемпионом по бобслею продолжающим карьеру спортсмена. Увеличить
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Негодайло в качестве разгоняющего вместе с Дмитрием Труненковым, Алексеем Воеводой и пилотом Александром Зубковым завоевал золотые медали Олимпийских игр 2014 года в соревнованиях бобов-четверок. После олимпийского сезона Негодайло принял решение переквалифицироваться из разгоняющего в пилоты. На протяжении сезона-2015/16 он выступал только на этапах Кубка Европы, и лишь под занавес получил возможность выступить на чемпионате мира в австрийском Иглсе, где занял 25-е место. Перед началом этого сезона тренеры предложили Негодайло вернуться обратно в разгоняющие, однако из-за травмы олимпийский чемпион выступать не смог.

«Алексей продолжает залечивать травму, поэтому его нет в числе участников стартующего сегодня чемпионата России, — отметил Сухорученко. — Но этот пропуск не означает, что Негодайло лишится возможности централизованно готовиться к Олимпиаде в составе сборной страны».

«У нас будет просмотр разгоняющих, и многое будет зависеть от его состояния и самочувствия, — продолжил собеседник агентства. — Если он будет способен конкурировать с нашими ведущими разгоняющими, то пригодится сборной. О завершении этим спортсменом карьеры речи пока не идет. Он взял небольшую паузу, но обещал с мая начать подготовку».

27-летний Негодайло в настоящий момент является единственным российским олимпийским чемпионом по бобслею, продолжающим карьеру спортсмена. Зубков, Воевода и Труненков уже завершили выступления.

Чемпионат России по бобслею и скелетону завершится 30 марта.
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