На Олимпийской санно-бобслейной трассе победила сборная Москвы

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Побороться за призы приехали порядка 30 участников из шести регионов страны — Ленинградской и Московской областей, Краснодарского и Красноярского краев, Москвы и Республики Башкортостан. Первыми стартовали юноши. Фаворитами соревнований называли Александра Музалевского (Москва), Евгения Рукосуева, Владислава Лапина и Илью Акулова (все — Красноярский край). И ребята полностью оправдали возлагавшиеся на них надежды. После первых двух заездов Евгений Рукосуев сохранил за собой первую строчку, показав по сумме двух заездов время 1.53:84, второе место занял Илья Акулов, третьим финишировал Владислав Лапин.

Среди 11 девушек главными претендентками на высокие места считались лидеры общероссийского юношеского рейтинга. Места в тройке после половины заездов распределились следующим образом: первенство оставила за собой Алина Тарарыченкова (Москва), второй стала Ульяна Усынина, третье место — Алина Беликова (Москва).

«Первый соревновательный день наших соревнований прошел на очень высоком уровне, — подвела итоги первого дня турнира по скелетону Галина Ворпотинская. Качество трассы, качество льда очень хорошее, соответствует всероссийским и международным требованиям. Спортсмены очень высокой квалификации для Спартакиады, все имеют международный и всероссийский рейтинг. Все доехали, нет ни травм, ни снятых спортсменов, то есть первый соревновательный день прошел отлично. Все судейские бригады отработали очень хорошо».

Евгений Рукосуев в третьем (56.63) и четвертом (57.03) заездах улучшил время, показанное днем ранее, набрав по сумме заездов 3:47.50. Илья Акулов, пришедший к финишу со вторым результатом, выступил несколько хуже, нежели накануне, уступив в итоге своему товарищу по команде 5.43 секунды. Владислав Лапин, как и победитель, показал лучшее время, но все же остался на третьей строке с отставанием от лидера в 5.53 секунды.

«Я рад, доволен результатом, — поделился впечатлениями после победного заезда Евгений Рукосуев. В Сочи я ехал за победой. А в скелетон пришел в 13 лет из легкой атлетики. Позвали попробовать, поначалу боялся, потом понравилось. И вот в этом году я занял третье место на первенстве мира, в прошлом году выиграл юниорскую Олимпиаду. Приходилось преодолевать свою лень, много тренироваться, но уже привык. А скорости я не боюсь, хочется еще больше».

В первой тройке девушек после четырех заездов произошли изменения: занимавшие второе и третье места поменялись ими, а вот лидерство осталось за Алиной Тарарыченковой. Ее землячка Алина Беликова поднялась с третьего на второе место. А вот Ульяна Усынина потеряла в четвертом заезде свое преимущество, завоевав в итоге лишь бронзу (+3.82).

«Я очень рада, — не сдерживая эмоций, рассказала Алина Тарарыченкова. Два года назад у меня тоже была Спартакиада, тогда я заняла второе место, это было очень неожиданно. А на эту Спартакиаду я готовилась и была уверенна, что выиграю».

По окончании заездов состоялась торжественная церемония награждения победителей, в которой приняли участие начальник отдела организации и проведения особо значимых мероприятий Минспорта Краснодарского края Андрей Мокрянский и старший тренер по резерву Федерального центра подготовки спортивного резерва Минспорта России Анастасия Тамбовцева.

«Желаю вам в дальнейшем побеждать, участвовать в соревнованиях высокого уровня, международного уровня, представлять Российскую Федерацию на Олимпийских играх», — сказал Мокрянский.

В общекомандном зачете первое место заняла сборная Москвы, вторая строчка у Красноярского края, а третья — у сборной Республики Башкортостана.