IBSF пока не приняла решения о месте проведения ЧЕ-2018 по бобслею и скелетону
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) пока не приняла решение о месте проведения в 2018 году чемпионата Европы по бобслею и скелетону. Об этом сообщили ТАСС в
пресс-службе IBSF.
«У нас пока нет ответа на вопрос, где в следующем году пройдет чемпионат Европы», — признался собеседник агентства. Медали европейского первенства по бобслею и скелетону, как правило, разыгрываются во время одного из этапов Кубка мира.
Согласно предварительному календарю международных соревнований следующего сезона, первый этап Кубка мира планируется провести с 6 по 11 ноября в американском
Чемпионат Европы 2017 года проходил с 13 по 15 января в Винтерберге.
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