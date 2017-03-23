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23 марта 2017, 15:40 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

IBSF пока не приняла решения о месте проведения ЧЕ-2018 по бобслею и скелетону

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) пока не приняла решение о месте проведения в 2018 году чемпионата Европы по бобслею и скелетону. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе IBSF.

«У нас пока нет ответа на вопрос, где в следующем году пройдет чемпионат Европы», — признался собеседник агентства. Медали европейского первенства по бобслею и скелетону, как правило, разыгрываются во время одного из этапов Кубка мира.

Согласно предварительному календарю международных соревнований следующего сезона, первый этап Кубка мира планируется провести с 6 по 11 ноября в американском Лейк-Плэсиде, затем спортсмены должны переехать в Парк-Сити (13—18 ноября). Место проведения третьего этапа Кубка мира пока не определено. Как сообщил ранее ТАСС генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко, Сочи ближайший сезон пропустит, и вакантное место займет одна из североамериканских трасс. Затем Кубок мира переберется в Европу, где одним за одним пройдут этапы в Винтерберге (4—10 декабря), Иглсе (11—17 декабря), Альтенберге (1—7 января), Санкт-Морице (8—14 января) и Кенигзее (15—21 января).

Бобслейно-скелетонный сезон завершится Олимпийскими играми в южнокорейском Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года. Там же с 23 по 29 ноября 2017 года пройдет официальная тренировочная неделя.

Чемпионат Европы 2017 года проходил с 13 по 15 января в Винтерберге.
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