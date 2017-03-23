IBSF пока не приняла решения о месте проведения ЧЕ-2018 по бобслею и скелетону

«У нас пока нет ответа на вопрос, где в следующем году пройдет чемпионат Европы», — признался собеседник агентства. Медали европейского первенства по бобслею и скелетону, как правило, разыгрываются во время одного из этапов Кубка мира.

Согласно предварительному календарю международных соревнований следующего сезона, первый этап Кубка мира планируется провести с 6 по 11 ноября в американском Лейк-Плэсиде, затем спортсмены должны переехать в Парк-Сити ( 13—18 ноября ). Место проведения третьего этапа Кубка мира пока не определено. Как сообщил ранее ТАСС генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко, Сочи ближайший сезон пропустит, и вакантное место займет одна из североамериканских трасс. Затем Кубок мира переберется в Европу, где одним за одним пройдут этапы в Винтерберге ( 4—10 декабря ), Иглсе ( 11—17 декабря ), Альтенберге ( 1—7 января ), Санкт-Морице ( 8—14 января ) и Кенигзее ( 15—21 января ).

Бобслейно-скелетонный сезон завершится Олимпийскими играми в южнокорейском Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года. Там же с 23 по 29 ноября 2017 года пройдет официальная тренировочная неделя.

Чемпионат Европы 2017 года проходил с 13 по 15 января в Винтерберге.