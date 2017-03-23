Сочи в следующем сезоне не будет проводить этап Кубка мира по бобслею и скелетону
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Сочи в олимпийском сезоне не станет местом проведения одного из этапов Кубка мира по бобслею и скелетону. Об этом сообщил ТАСС генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко.
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«В следующем сезоне мы пропустим этап Кубка мира по бобслею и скелетону, — сказал Пархоменко. —
«Трасса в Сочи остается одной из самых лучших в мире и готова к проведению любых международных мероприятий, на ней проходили и будут проходить различные внутрироссийские соревнования», — заметил собеседник агентства.
Сочи впервые в своей истории принимал этап Кубка мира по бобслею и скелетону в феврале 2013 года. Второй раз это случилось двумя годами позже. В 2014 году в Сочи прошли олимпийские соревнования.
Как сообщила ранее ТАСС президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт, в следующем сезоне Россия не будет претендовать на проведение этапа Кубка мира по санному спорту.
Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.
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