Сочи в следующем сезоне не будет проводить этап Кубка мира по бобслею и скелетону

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«В следующем сезоне мы пропустим этап Кубка мира по бобслею и скелетону, — сказал Пархоменко. — Из-за Олимпийских игр кубковый сезон будет очень сжат, а проведение этапа в Сочи в силу географической удаленности от центра Европы будет сопряжено с серьезными расходами на логистику. Но в сезоне-2018/19 у нас есть намерение претендовать на проведение у себя этапов Кубка мира или Европы. Также присутствует интерес к проведению паралимпийских соревнований по бобслею, так как в Пекине-2022 будут впервые разыграны медали в этой дисциплине».

«Трасса в Сочи остается одной из самых лучших в мире и готова к проведению любых международных мероприятий, на ней проходили и будут проходить различные внутрироссийские соревнования», — заметил собеседник агентства.

Сочи впервые в своей истории принимал этап Кубка мира по бобслею и скелетону в феврале 2013 года. Второй раз это случилось двумя годами позже. В 2014 году в Сочи прошли олимпийские соревнования.

Как сообщила ранее ТАСС президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт, в следующем сезоне Россия не будет претендовать на проведение этапа Кубка мира по санному спорту.

Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.