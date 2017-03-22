Александр Зубков: В Пхенчхане без быстрого старта делать нечего

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— Вы только что вернулись из олимпийского Пхенчхана, где проходил заключительный этап Кубка мира. Как впечатления?

— Еще не все готово, и на совещании представителей команд был высказан ряд замечаний. Это естественно, Пхенчхан впервые принимает соревнования такого уровня. При этом к подготовке льда вопросов нет уже сейчас, все великолепно. Там работают айс-мастеры (специалисты по подготовке трассы — Прим. «СЭ») из Франции и Канады.

— Для каждого спортсмена есть трассы удобные и не удобные. Насколько олимпийская трасса по своему профилю подходит нашим лучшим бобслеистам и скелетонистам?

— Если говорить о скелетоне, главный козырь наших спортсменов — это старт. В этом компоненте и Саша Третьяков, и Лена Никитина, фактически, «номер один» в мире. В Пхенчхане от быстрого старта будет зависеть очень многое. Это вообще мировая тенденция: треки становятся упрощенными, и если раньше еще что-то можно было компенсировать пилотированием, сейчас без старта претендовать на награды невозможно. Пока у нас в Пхенчхане не все получилось, но мы с тренерским штабом разобрали всю трассу, и это был ценный опыт. В бобслее, напротив, стартовый разгон, особенно в «двойках» — наше слабое место. На протяжении двух последних лет у нас здесь был провал, и исправить ситуацию за такой короткий срок невозможно. Хотя ребята прибавили относительно собственных результатов в прошлом сезоне, пока этого недостаточно. Будем думать, как реанимировать мужскую «двойку»….

ВНУТРЕННЯЯ КОНКУРЕНЦИЯ ИДЕТ ТОЛЬКО НА ПОЛЬЗУ

— Александр Касьянов победил в Пхенчхане в «четверках» и стал лучшим в общем зачете Кубка мира в этой дисциплине. С чем связан его прорыв?

— Саша стабильно прошел сезон, был в лидерах практически на каждом этапе, если не считать небольшой спад на чемпионате мира. Мы с ним плотно работали в части, которая касалась прохождения трассы. Я очень рад, что теперь в «четверках» у нас есть абсолютно конкурентоспособный пилот, способный побеждать кого угодно.

— Касьянов на протяжении многих лет оставался вторым номером сборной, выступая за вашей спиной…

— Лидером команды он стал уже довольно давно — после Олимпийских игр в Сочи, когда я закончил карьеру. Перед началом сезона мы с Сашей много беседовали. Говорили не только о вопросах пилотирования, но и о том, что у Саши как у лидера обязательно должен быть свой стержень. Это большая ответственность, когда на тебя равняется вся команда.

— В какой-то момент по ходу сезона Касьянова обыгрывал наш второй пилот — Алексей Стульнев. Кого из них вы будете считать лидером в олимпийском сезоне?

— Моя задача — чтобы ребята были самыми лучшими не только в России, но и на мировой арене. В этом плане, конкуренция между собой им только на пользу. Давайте не забывать еще и о номинальном третьем номере — молодом Максиме Андрианове, который на том же чемпионате мира в «четверках» взял и обыграл Касьянова со Стульневым.

— В бобслее все лучшее — машины, прочий инвентарь, разгоняющие — достается лидерам. Как вы собираетесь делить все это между Касьяновым, Стульневым и теперь еще Андриановым?

— У нас сейчас все машины одинаковые — что у первого номера команды, что у третьего. Разрыва в качестве коньков тоже практически нет. Тренеры в этом году качественно поработали, и любая пара наших коньков позволяет бороться как минимум за места в топ-6 на Кубке мира.

— Раз уж заговорили про инвентарь, что готовите в этом плане к Олимпиаде?

— Мы уже начали сотрудничать с одной латышской компанией. Касьянов стартовал на их «двойке» в Альтенберге, и получилось неплохо, занял второе место. Сейчас ее тестирует молодой пилот Андрианов. Если будет финансовая помощь от Минспорта, мы продолжим закупать инвентарь, включая «четверки», женские бобы и скелетоны.

— Долгое время женский бобслей у нас развивался по остаточному принципу. В этой дисциплине нам реально рассчитывать на что-либо в олимпийском сезоне?

— В этом сезоне мы с девочками плотно поработали, и результаты получились неплохими. Впервые в отечественной истории наш экипаж стал вторым на чемпионате Европы, и сразу два пилота вошли в первую «шестерку» по итогам Кубка мира. Конечно, Саше Родионовой, которая пришла к нам из санного спорта пока не хватает скорости на старте. Но мы работаем над этим вопросом, и я надеюсь на прогресс.

У FIBT НЕТ ВОПРОСОВ К НИКИТИНОЙ И ТРЕТЬЯКОВУ

— Почему, несмотря на успешный в целом сезон, на чемпионате мира команда ограничилась всего одной бронзовой наградой Никиты Трегубова в скелетоне?

— Все мы знаем, как сборная Германии проводит домашние чемпионаты мира. На своей трассе они были на голову выше всех как в бобслее, так и в скелетоне. Хотя когда мы отправились на другие трассы, там у немцев уже такого преимущества не было. В принципе, когда мы ехали в Германию, изначально понимали, что бороться с хозяевами будет тяжело, и любая медаль станет успехом.

— Я правильно понимаю, что если бы чемпионат мира, как и планировалось, прошел в Сочи, результаты нашей команды были бы другими?

— Я в этом абсолютно уверен. При той же подготовке, в Сочи мы могли бы выступить на голову сильнее. Преимущество своей трассы в нашем виде спорта решает очень многое.

— Насколько на выступлении команды на чемпионате мира сказался тот факт, что лидеры скелетонистов — Елена Никитина и Александр Третьяков — были допущены к турниру в последний момент из-за упоминания в докладе Макларена?

— Конечно, все это сильно повлияло. Когда в декабре мы узнали об отстранении ребят, отодвинули празднование Нового года в сторону и стали плотно работать с международной федерацией. Параллельно я общался со спортсменами, говорил, что нужно потерпеть и продолжать тренироваться.

— Ваша международная федерация оказалась единственной, которая в итоге отменила временное отстранение и разрешила спортсменам выступать. Лыжники и биатлонистка в аналогичной ситуации до сих пор находятся под санкциями.

— Мы всегда были открыты к диалогу с международной федерацией. И я благодарен коллегам за то, что все вопросы удалось решить оперативно, с тем чтобы не были нарушены права спортсменов.

— Тем не менее, насколько я понимаю, расследование в отношении Третьякова и Никитиной продолжается?

— У международной федерации никаких претензий к нашим спортсменам на данный момент нет. В Пхенчхане я общался с президентом и с генеральным секретарем FIBT, и специально спросил: «Может, есть вопросы, надо еще что-то разъяснить?» Мне сказали, что все в полном порядке.

БУДЕМ ГОТОВИТЬСЯ В НАГАНО ИЛИ В ИРКУТСКЕ

— Мы будем проводить какие-то сборы в Пхенчхане до старта Игр?

— Нам никто не даст этого сделать. Единственная возможность еще раз попробовать трассу — это предолимпийская тренировочная неделя в октябре.

— Какие рассматриваете варианты с акклиматизацией перед отъездом в Пхенчхан?

— У нас есть два варианта — Нагано и Иркутск. В Японии есть трасса, и конечно, эта опция для нас предпочтительней. Но если договориться с представителями Нагано не удастся, и на трек нас там пускать не будут, весь смысл пропадает. Тогда мы остановимся на Иркутске. Там есть возможность для качественной общефизической подготовки, хороший крытый манеж. Но вот трассы, к сожалению, нет.

— Будут ли в олимпийском сезоне изменения в тренерском штабе?

— Во время чемпионата России в Сочи у нас будет большой тренерский совет, где мы заслушаем тренеров всех команд, и после этого уже будут приняты какие-то решения. Вообще, мне очень приятно, что как показывают результаты, наши российские специалисты — причем как на взрослом, так и на молодежном уровне — способны великолепно работать на уровне мировой элите. Мы получали медали там, где их давно не было, даже под руководством иностранных тренеров. Я считаю, наставники сборной с поставленными на сезон задачами справились.

— Задолженность по зарплате перед иностранными тренерами, в частности, Вилли Шнайдером, сейчас погашена?

— Конечно, причем еще в прошлом году. Мы приложили все усилия, чтобы иностранные специалисты получили свои деньги максимально быстро. И в первую очередь гасили долги перед ними.

— Вы стали президентом федерации летом прошлого года. Насколько работа совпала с вашими ожиданиями?

— Я изначально понимал, что будет очень трудно. Все-таки если бы решение было принято сразу после Олимпийских игр в Сочи, у меня было бы целых четыре года для планомерной подготовки команды к Играм 2018 года.

— Я правильно понимаю, что вы являетесь не только президентом федерации, но и по сути, тренером по трассе?

— Я работаю на трассе непосредственно с пилотами, причем как в женском, так и в мужском бобслее. Параллельно идут всякие политические переговоры, в этом году приходилось очень много летать….

— Какой результат на Олимпиаде в Пхенчхане вы сочтете для своей команды достойным?

— Любая олимпийская медаль станет для меня очень весомым достижением. Давайте не будем забывать, что после Игр в Сочи очень многие закончили свою карьеру. Например, моя собственная «четверка» ушла в полном составе. Сейчас у нас в бобслее есть экипаж Касьянова, который, я хочу верить, осуществит свою олимпийскую мечту. То же самое относится и к нашим замечательным скелетонистам.