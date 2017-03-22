Воронежский спортсмен победил на заключительном этапе Кубка мира по бобслею
Алексей Пушкарев выступил в Южной Корее.
Воронежский спортсмен Алексей Пушкарев победил на заключительном этапе Кубка мира по бобслею, сообщила
Спортсмен выступил в составе экипажа вместе с Александром Касьяновым, Василием Кондратенко и Алексеем Зайцевым. Бобслейная четверка получила 1,5 тыс. очков. На втором месте четверка Рико Петера из Швейцарии (1,471 тыс. очков), на третьем — американский экипаж Стивена Холкомба (1,362 тыс. очков).
Победа в общем зачете Кубка мира стала первой в карьере для экипажа Александра Касьянова, отметили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.
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