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22 марта 2017, 15:11 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | РИА "Воронеж"

Воронежский спортсмен победил на заключительном этапе Кубка мира по бобслею

Алексей Пушкарев выступил в Южной Корее.

Воронежский спортсмен Алексей Пушкарев победил на заключительном этапе Кубка мира по бобслею, сообщила пресс-служба регионального Центра спортивной подготовки сборных команд в среду, 22 марта. Соревнования прошли в городе Пхенчхан (Южная Корея).

Спортсмен выступил в составе экипажа вместе с Александром Касьяновым, Василием Кондратенко и Алексеем Зайцевым. Бобслейная четверка получила 1,5 тыс. очков. На втором месте четверка Рико Петера из Швейцарии (1,471 тыс. очков), на третьем — американский экипаж Стивена Холкомба (1,362 тыс. очков).

Победа в общем зачете Кубка мира стала первой в карьере для экипажа Александра Касьянова, отметили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.
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