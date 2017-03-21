Александр Касьянов: В Братске я знаменитость? Вряд ли

«ТРИ МЕСЯЦА ДОМА НЕ БЫЛ»

— Поздравляем с победой! Такой успех планировать сложно, но все же верили, что можете завоевать Хрустальный глобус?

— Спасибо за поздравление. Планировали сразу сначала сезона выступать по максимуму. И вот такой результат получился, которым мы довольны.

— Много поздравительных звонков и эсэмэс поступило?

— Не считал, но поздравлений было достаточно.

— Кто вас дома ждет?

— Жена Виктория и сын Эдгард. Три месяца дома не был.

— Какие призовые положены за победу на этапе Кубка мира?

— Пока не могу сказать, еще ничего не получал.

— Победа в предолимпийском сезоне делает вас фаворитом Олимпиады.

— Конечно, предолимпийский сезон важен, но самый главный старт — через год. Подведем итоги прошедшего сезона, проанализируем все ошибки. И начнем готовиться к Олимпиаде.

— Но все же такая победа придает дополнительной уверенности в своих силах?

— Победы уверенности добавляют.

— Вы сказали, что трасса в Пхенчхане вам понравилась. Чем?

— Современная трасса, пока никем особо не прикатана. Поэтому с основными конкурентами, например, с немцами, на такой трассе легче соревноваться. Все находятся в равных условиях.

— Как вам столица Игр-2018?

— Не было времени на экскурсии, все время проводили на объекте. Мы приехали на олимпийскую трассу впервые, надо было ее досконально изучить.

— Хотелось бы вернуться к Олимпиаде в Сочи. Вам тогда не хватило по 0,03 секунды до бронзы в двойках и четверках. Сколько понадобилось времени, чтобы отойти от такого удара?

— Было такое… Но что делать? Забыли, проехали — работаем дальше. Впереди другая Олимпиада.

«НЕ ЖАЛЕЮ, ЧТО ПОМЕНЯЛ САНИ НА БОБСЛЕЙ»

— Изначально вы занимались санным спортом, но в 2006 году перешили в бобслей. Сейчас наши саночники одни из лучших в мире. Не посещала мысль, что лучше б вы в санях остались.

— Таких мыслей точно не было. Сейчас наши саночники сильно прибавили. Раньше один Альберт Демченко боролся за призовые места. Теперь наши ребята — лидеры в мировых санях.

— Заниматься санями и с житейской точки зрения удобнее — перебрались бы в Дмитров, с логистикой проблем было бы меньше. Или родной Братск не променяете ни на что?

— Братск — родина! Нет у меня мыслей менять место жительства.

— В 2010 году Александр Зубков назвал вас будущим российского бобслея. Получается, оправдываете авансы?

— Рано об этом говорить, впереди главный старт четырехлетия.

— Тогда же вы сказали, что вам больше нравится выступать в двойках. За эти годы мнение поменяли?

— Мне оба вида нравятся. Мы боремся за титулы в обоих видах, пока в четверках лучше получается. Летом поработаем интенсивнее над двойками.

— В Братске вы знаменитость?

— Вряд ли. Да и редко там бываю. Правда, когда приезжаю, местные журналисты иногда интерес проявляют. Прием у мэра? Бывает.

— Если б вам предложили выступить в роли рекламного агента родного города. Чем привлекли бы туристов в Братск?

— У нас много интересного, есть что посмотреть. Например, мощная Братская ГЭС, большое водохранилище, отличная природа.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Александр КАСЬЯНОВ родился 30 сентября 1983 года в г. Братске Иркутской области.

Двукратный призер чемпионатов мира в смешанных командах, серебряный призер чемпионата Европы в четверках. Победитель и призер этапов Кубка мира и Европы. Обладатель Кубка мира-2016/17 в четверках.