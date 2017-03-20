Саночники Семен Павличенко и Татьяна Иванова стали чемпионами России в спринте

Павличенко завоевал золото в спринте на трассе в Красной Поляне. Второе место занял Роман Репилов, а бронзовым призером стал Александр Горбацевич. В женских соревнованиях золото взяла Иванова, серебро — Татьяна Цветова, а бронзу — Виктория Демченко.

В соревнованиях двоек победили Андрей Богданов и Андрей Медведев. Станислав Мальцев и Олег Фасхутдинов стали серебряными призерами чемпионата России, бронзовые медали достались Александру Денисьеву и Владиславу Антонову.

Чемпионом России в эстафете стала команда Москвы в составе Юлии Наумовой, Романа Репилова и двойки Богданов/Медведев. Второе место заняла сборная Красноярского края (Екатерина Батурина, Максим Аравин, Денисьев/Антонов), а бронзу завоевали спортсмены команды Пермского края (Екатерина Катникова, Данила Лебедев, Мальцев/Фасхутдинов).