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18 марта 2017, 16:58 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | Чемпионат.com

Касьянов — пятый в общем зачёте КМ по бобслею в двойках, Стульнев — шестой

Немцы Франческо Фридрих и Торстен Маргис выиграли соревнования двоек на этапе Кубка мира по бобслею в Пхёнчхане.

Россияне Алексей Стульнев и Максим Белугин стали 13-ми.

Обладателем Кубка мира среди пилотов двоек стал Фридрих. Касьянов занял пятое место, Стульнев — шестое.

Бобслей. Финальный этап Кубка мира. Пхёнчхан, Южная Корея
Мужчины. Двойки

1. Франческо Фридрих/Торстен Маргис (Германия) — 1.40,82.
2. Оксарс Киберманис/Матис Микнис (Латвия) — 1.41,12.
3. Йоханнес Лохнер/Джошуа Блюм (Германия) — 1.41,16…
13. Алексей Стульнев/Максим Белугин (Россия) — 1.41,64…
16. Александр Касьянов/Алексей Пушкарёв (Россия) — 1.41,76…
24. Максим Андрианов/Михаил Мордашов (Россия) — 51,00 (результат первой попытки).
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