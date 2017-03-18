Призеры чемпионата России по санному спорту в соревнованиях на одноместных санях среди мужчин и женщин и два лучших двухместных экипажа гарантировали себе включение в состав национальной команды для централизованной подготовки к Олимпийским играм 2018 года, по остальным спортсменам решение будет принято позднее, сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной России Альберт Демченко.