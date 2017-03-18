Шесть саночников-одиночников и две двойки включены в сборную по итогам ЧР
Призеры чемпионата России по санному спорту в соревнованиях на одноместных санях среди мужчин и женщин и два лучших двухместных экипажа гарантировали себе включение в состав национальной команды для централизованной подготовки к Олимпийским играм 2018 года, по остальным спортсменам решение будет принято позднее, сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной России Альберт Демченко.
Чемпионат России проходит на трассе Игр-2014 в Сочи с 17 по 19 марта. Соревнования проводятся по регламенту Олимпийских игр — мужчины и женщины, выступающие на одноместных санях, за два дня выполнили по четыре заезда.
«По результатам чемпионата России место в составе команды для проведения централизованной подготовки к Олимпийским играм гарантировали призеры соревнований на одноместных санях, — сказал в телефонном разговоре Демченко. — У мужчин это Роман Репилов, Семен Павличенко и Степан Федоров, а у женщин — Татьяна Иванова, Екатерина Батурина и Виктория Демченко. Что касается двоек, то такое право обеспечили экипажи, занявших первое и второе места — Андрей Богданов и Андрей Медведев, Александр Денисьев и Владислав Антонов».
«На заседании тренерского штаба мы дополнительно рассмотрим кандидатуры спортсменов, занявших
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