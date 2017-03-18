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18 марта 2017, 16:10 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | Р-Спорт

Шесть саночников-одиночников и две двойки включены в сборную по итогам ЧР

Призеры чемпионата России по санному спорту в соревнованиях на одноместных санях среди мужчин и женщин и два лучших двухместных экипажа гарантировали себе включение в состав национальной команды для централизованной подготовки к Олимпийским играм 2018 года, по остальным спортсменам решение будет принято позднее, сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной России Альберт Демченко.

Чемпионат России проходит на трассе Игр-2014 в Сочи с 17 по 19 марта. Соревнования проводятся по регламенту Олимпийских игр — мужчины и женщины, выступающие на одноместных санях, за два дня выполнили по четыре заезда.

«По результатам чемпионата России место в составе команды для проведения централизованной подготовки к Олимпийским играм гарантировали призеры соревнований на одноместных санях, — сказал в телефонном разговоре Демченко. — У мужчин это Роман Репилов, Семен Павличенко и Степан Федоров, а у женщин — Татьяна Иванова, Екатерина Батурина и Виктория Демченко. Что касается двоек, то такое право обеспечили экипажи, занявших первое и второе места — Андрей Богданов и Андрей Медведев, Александр Денисьев и Владислав Антонов».

«На заседании тренерского штаба мы дополнительно рассмотрим кандидатуры спортсменов, занявших четвертое-пятое места среди мужчин и женщин, а также экипажи, занявшие третье и четвертое места в чемпионате России», — добавил собеседник агентства.
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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Немцы Франческо Фридрих и Торстен Маргис стали победителями в соревнованиях двоек на заключительном этапа Кубка мира по бобслею в южнокорейском Пхенчхане и выиграли общий зачет турнира. По сумме двух попыток они показали время 1 минута 40,82 секунды.
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