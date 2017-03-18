Шесть саночников-одиночников и две двойки включены в сборную по итогам ЧР

Чемпионат России проходит на трассе Игр-2014 в Сочи с 17 по 19 марта. Соревнования проводятся по регламенту Олимпийских игр — мужчины и женщины, выступающие на одноместных санях, за два дня выполнили по четыре заезда.

«По результатам чемпионата России место в составе команды для проведения централизованной подготовки к Олимпийским играм гарантировали призеры соревнований на одноместных санях, — сказал в телефонном разговоре Демченко. — У мужчин это Роман Репилов, Семен Павличенко и Степан Федоров, а у женщин — Татьяна Иванова, Екатерина Батурина и Виктория Демченко. Что касается двоек, то такое право обеспечили экипажи, занявших первое и второе места — Андрей Богданов и Андрей Медведев, Александр Денисьев и Владислав Антонов».