Немец Фридрих выиграл общий зачет Кубка мира по бобслею в двойках
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Немцы Франческо Фридрих и Торстен Маргис стали победителями в соревнованиях двоек на заключительном этапа Кубка мира по бобслею в южнокорейском Пхенчхане и выиграли общий зачет турнира. По сумме двух попыток они показали время 1 минута 40,82 секунды.
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Второе место заняли латвийцы Оскар Киберманис и Матис Микнис (отставание — 0,30 секунды), третье — немцы Йоханнес Лохнер и Джошуа Блум (+0,34).
Россияне Алексей Стульнев и Максим Белугин показали 13-й результат (+0,82), Александр Касьянов и Алексей Пушкарев — 16-й (+0,94), Максим Андрианов и Михаил Мордасов — 24-й (выбыли после первой попытки).
Фридрих стал победителем общего зачета Кубка мира, в его активе 1545 очков. Вторым стал американец Стивен Холькомб (1331), третьим — южнокореец Вон Юн Чжон (1312). Касьянов, занимавший перед заключительным этапом третье место, в итоге стал четвертым (1266), Стульнев — шестым (1208), Андрианов — девятым (1053).
Финальный этап Кубка мира завершится в воскресенье заездами четверок, где в общем зачете лидирует Касьянов.
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