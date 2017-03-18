Чемпионат России проводится в Сочи по регламенту Олимпийских игр — мужчины и женщины, выступающие на одноместных санях, за два дня выполняют четыре заезда. Иванова лидировала по сумме двух заездов, состоявшихся в пятницу.

«Татьяна Иванова по сумме четырех заездов чемпионата России в Сочи показала время 3 минуты 20,891 секунды и заняла первое место, — сказал в телефонном разговоре Георгобиани. — На второй позиции Екатерина Батурина, ее результат — 3 минуты 22,061 секунды. Третье место заняла Виктория Демченко, время спортсменки — 3 минуты 22,144 секунды».

Чемпионат страны завершится в воскресенье.