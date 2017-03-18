Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/bobsleighing/29122673/
18 марта 2017, 13:41 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | Р-Спорт

Саночница Иванова выиграла чемпионат России в Сочи, призеры — Батурина и Демченко

Татьяна Иванова стала победительницей чемпионата России по санному спорту в соревнованиях на одноместных санях, серебряный призер — Екатерина Батурина, бронзовый — Виктория Демченко, сообщил агентству «Р-Спорт» тренер сборной России Гела Георгобиани.

Чемпионат России проводится в Сочи по регламенту Олимпийских игр — мужчины и женщины, выступающие на одноместных санях, за два дня выполняют четыре заезда. Иванова лидировала по сумме двух заездов, состоявшихся в пятницу.

«Татьяна Иванова по сумме четырех заездов чемпионата России в Сочи показала время 3 минуты 20,891 секунды и заняла первое место, — сказал в телефонном разговоре Георгобиани. — На второй позиции Екатерина Батурина, ее результат — 3 минуты 22,061 секунды. Третье место заняла Виктория Демченко, время спортсменки — 3 минуты 22,144 секунды».

Чемпионат страны завершится в воскресенье.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бобслея, саней, скелетона

Еще 7 новостей  Все новости
17 марта

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами

Гимнастка Мустафина продает «олимпийский» автомобиль из-за обстоятельств

Пьяные убили чемпиона мира по пауэрлифтингу, он на них «не так посмотрел»