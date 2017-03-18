Саночник Репилов рад победе на чемпионате России и доволен качеством заездов в Сочи

Чемпионат России проводится в Сочи по регламенту Олимпийских игр — мужчины и женщины, выступающие на одноместных санях, за два дня выполняют четыре заезда. После двух гонок в пятницу Репилов занимал первое место, а в субботу сохранил лидирующую позицию.

«Все заезды вчера и сегодня прошли хорошо, сегодня мы попробовали кое-какие новые настройки, — сказал в телефонном разговоре Репилов. — Все делали с прицелом на Олимпийские игры, на четыре заезда, и все более-менее получилось. Как оказалось, в четырех заездах нет ничего страшного — не так это и сложно, как кажется. Обычные два заезда каждый день — пришел, два заезда проехал, сани подготовил, на следующий день сделал еще два заезда и все — выиграл (с улыбкой). Очень рад, что мне впервые удалось стать чемпионом России».

Серебряный и бронзовый призер чемпионата мира-2017 отметил, что думал не о победе в Сочи, а о качественном прохождении трассы.

«На самом деле я даже не думал о том, чтобы обязательно завершить сезон победой, — добавил собеседник агентства. — Хотел выступить хорошо, и все получилось. В прошлом году на чемпионате России я выиграл первый заезд, но во втором ошибся и в итоге занял только третье место. А в этом году все получилось».

Соревнования в Сочи завершатся в воскресенье.