Саночник Репилов рад победе на чемпионате России и доволен качеством заездов в Сочи
Саночник Роман Репилов, впервые ставший победителем чемпионата России, заявил агентству «Р-Спорт», что доволен первым местом и хорошим прохождением трассы во всех четырех заездах.
Чемпионат России проводится в Сочи по регламенту Олимпийских игр — мужчины и женщины, выступающие на одноместных санях, за два дня выполняют четыре заезда. После двух гонок в пятницу Репилов занимал первое место, а в субботу сохранил лидирующую позицию.
«Все заезды вчера и сегодня прошли хорошо, сегодня мы попробовали
Серебряный и бронзовый призер чемпионата мира-2017 отметил, что думал не о победе в Сочи, а о качественном прохождении трассы.
«На самом деле я даже не думал о том, чтобы обязательно завершить сезон победой, — добавил собеседник агентства. — Хотел выступить хорошо, и все получилось. В прошлом году на чемпионате России я выиграл первый заезд, но во втором ошибся и в итоге занял только третье место. А в этом году все получилось».
Соревнования в Сочи завершатся в воскресенье.
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