Грюбел выиграла общий зачет Кубка мира

Сегодня она в паре с Эйджей Эванс выиграла заключительный этап соревнований в Пхенчхане. Вторыми финишировали их соотечественницы Илана Мейерс и Кери Джонс, замкнули тройку канадки Алиша Расслинг и Синтия Аппиа. Россиянки Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова стали шестыми, а экипаж Александры Родионовой и Елены Мамедовой показал 13-й результат.

В общем зачете Кубка мира у Грюбел 1644 очка. Второй стала еще одна представительница Канады Кайлли Хамфрис, третьей — Мейерс. Сергеева заняла пятое место с 1360 баллами, Родионова — шестая в итоговом зачете (1280).