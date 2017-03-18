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18 марта 2017, 12:42 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | Спорт-Экспресс

Грюбел выиграла общий зачет Кубка мира

Американка Джейми Грюбел стала победительницей общего зачета Кубка мира.

Сегодня она в паре с Эйджей Эванс выиграла заключительный этап соревнований в Пхенчхане. Вторыми финишировали их соотечественницы Илана Мейерс и Кери Джонс, замкнули тройку канадки Алиша Расслинг и Синтия Аппиа. Россиянки Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова стали шестыми, а экипаж Александры Родионовой и Елены Мамедовой показал 13-й результат.

В общем зачете Кубка мира у Грюбел 1644 очка. Второй стала еще одна представительница Канады Кайлли Хамфрис, третьей — Мейерс. Сергеева заняла пятое место с 1360 баллами, Родионова — шестая в итоговом зачете (1280).
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