Роман Репилов стал победителем чемпионата России по санному спорту в Сочи

Чемпионат России проводится по регламенту Олимпийских игр — мужчины и женщины, выступающие на одноместных санях, за два дня выполняют четыре заезда. После двух заездов в пятницу Репилов занимал первое место.

«Роман Репилов по результатам четырех заездов чемпионата России в Сочи занял первое место, — сказал в телефонном разговоре Георгобиани. — Второе место занял Семен Павличенко, отставание от Репилова составило 0,353 секунды. На третьем месте — Степан Федоров, отставание от первого места — 0,918 секунды».