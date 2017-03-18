Роман Репилов стал победителем чемпионата России по санному спорту в Сочи
Роман Репилов завоевал звание чемпиона России по санному спорту в соревнованиях на одноместных санях по итогам четырех заездов проходящего в Сочи турнира, сообщил агентству «Р-Спорт» тренер сборной России Гела Георгобиани.
Чемпионат России проводится по регламенту Олимпийских игр — мужчины и женщины, выступающие на одноместных санях, за два дня выполняют четыре заезда. После двух заездов в пятницу Репилов занимал первое место.
«Роман Репилов по результатам четырех заездов чемпионата России в Сочи занял первое место, — сказал в телефонном разговоре Георгобиани. — Второе место занял Семен Павличенко, отставание от Репилова составило 0,353 секунды. На третьем месте — Степан Федоров, отставание от первого места — 0,918 секунды».
Соревнования проходят
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