Сергеева и Кочержова — шестые на этапе Кубка мира по бобслею в Пхёнчхане
Американки Джейми Грюбель Позер и Эйджа Эванс победили в финале Кубка мира по бобслею в Пхёнчане.
Россиянки Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова показали шестой результат.
Бобслей. Кубок мира. Финал. Пхёнчхан, Южная Корея
Женщины
1. Джейми Грюбель Позер/Эйджа Эванс (США) — 1.43,65.
2. Элана Майерс Тэйлор/Кери Джонс (США) — 1.43,80.
3. Алиша Рисслинг / Синтия Аппиа (Канада) — 1.44,06…
6. Надежда Сергеева/Анастасия Кочержова (Россия) — 1.44,18…
13. Александра Родионова/Елена Мамедова (Россия) — 1.44,82.
Общий зачёт Кубка мира. Итоговое положение
1. Джейми Грюбель Позер (США) — 1644.
2. Кайли Хамфрис (Канада) — 1630.
3. Элана Майерс Тэйлор (США) — 1530…
5. Надежда Сергеева (Россия) — 1360.
6. Александра Родионова (Россия) — 1280.
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