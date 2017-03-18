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18 марта 2017, 11:19 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Американка Грюбель Позер выиграла общий зачет Кубка мира по бобслею

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Американки Джейми Грюбель Позер и Эйджа Эванс выиграли заключительный этап Кубка мира по бобслею в южнокорейском Пхенчхане и стали победительницами общего зачета турнира. Спортсменки по сумме двух попытки показали результат 1 минута 43,65 секунды.

Второе место у канадки Кайли Хамфрис. Увеличить
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Второе место заняли их соотечественницы Элана Майерс Тэйлор и Кери Джонс (отставание — 0,15 секунды), третьими стали Алиша Рисслинг и Синтия Аппиа из Канады (+0,41).

Россиянки Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова показали шестой результат (+0,53), Александра Родионова и Елена Мамедова — 13-й (+1,17).

В общем зачете Кубка мира Грюбель Позер набрала 1644 очка. Второе место у канадки Кайли Хамфрис (1630), третье — у Майерс Тэйлор (1530). Сергеева в итоговом зачете заняла пятое место (1360), уступив 34 балла Кристине Хенгстер из Австрии (1394). Родионова стала шестой (1280).

Заключительный этап Кубка мира завершится в воскресенье.
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Новости Бобслея, саней, скелетона

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