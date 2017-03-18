Американка Грюбель Позер выиграла общий зачет Кубка мира по бобслею

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Второе место заняли их соотечественницы Элана Майерс Тэйлор и Кери Джонс (отставание — 0,15 секунды), третьими стали Алиша Рисслинг и Синтия Аппиа из Канады (+0,41).

Россиянки Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова показали шестой результат (+0,53), Александра Родионова и Елена Мамедова — 13-й (+1,17).

В общем зачете Кубка мира Грюбель Позер набрала 1644 очка. Второе место у канадки Кайли Хамфрис (1630), третье — у Майерс Тэйлор (1530). Сергеева в итоговом зачете заняла пятое место (1360), уступив 34 балла Кристине Хенгстер из Австрии (1394). Родионова стала шестой (1280).

Заключительный этап Кубка мира завершится в воскресенье.