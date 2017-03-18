Александр Третьяков занял третье место в Кубке мира по скелетону

Уроженец Красноярска Александр Третьяков занял третье место в общем зачете Кубка мира по скелетону по итогам сезона 2016−2017 годов. Это стало известно после заключительного этапа, который завершился 17 марта на олимпийской трассе в Пхенчхане (Южная Корея).

На заключительных соревнованиях Третьяков стал четвертым, лишь на 0,1 секунды проиграв Томасу Дукурсу из Латвии. Победителем стал Мартинс Дукурс, второе место досталось Сун Бин Юну из Южной Кореи. Еще один спортсмен от Красноярска Никита Трегубов замкнул пятерку сильнейших.

По итогам всех этапов обладателем Кубка мира стал Мартинс Дукурс, набравший 1662 очка. Сун Бин Юн занял второе место (1623 очка). Третьяков записал в свой актив 1454 очка.

Примечательно, что такого высокого результата олимпийскому чемпиону Сочи-2014 удалось достичь, даже пропустив один этап. Напомним, в конце декабря четырех российских скелетонистов (в том числе и Третьякова) отстранили от соревнований, заподозрив в нарушении антидопинговых правил. Спустя неделю запрет был снят, однако спортсменам пришлось пропустить январский этап в Альтенберге (Германия).