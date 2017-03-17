Никитина стала второй на этапе Кубка мира по скелетону в Пхенхчане
МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Россиянка Елена Никитина заняла второе место на заключительном в этом сезоне этапе Кубка мира по скелетону, который проходит на олимпийской трассе в южнокорейском Пхенчхане. По результатам двух попыток спортсменка показала результат 1 минута 45,98 секунды.
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Первое место заняла Жаклин Леллинг из Германии (1.45,68), третье — представительница Нидердандов Кимберли Бос (1.46,03).
Россиянка Юлия Канакина показала 17-е время, Мария Орлова — 18-е.
Никитина также установила рекорд трассы в скорости разгона — 4,92 секунды.
Позднее в соревнованиях скелетонистов выступят мужчины, где на старт выйдут олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Третьяков и бронзовый призер ЧМ-2017 Никита Трегубов.
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