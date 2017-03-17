Никитина стала второй на этапе Кубка мира по скелетону в Пхенхчане

Серебряная медалистка Сочи-2014 Татьяна Иванова в этом году заняла третье место в общем зачете Кубка мира. В интервью «Советскому спорту» лидер нашей женской сборной подвела итоги сезона, поделилась впечатлениями от олимпийской трассы в Корее и рассказала о планах на короткий отпуск.