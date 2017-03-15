«ВСЕГДА ТЯЖЕЛО НАЧИНАЮ СЕЗОН»

— Строго говоря, сезон еще не закончился, — начинает беседу Татьяна. — Нам еще предстоит чемпионат России — как раз в субботу вылетаю в Сочи. Но если говорить о международном, то да — он сложился неплохо. Были победы, медали, третье место в общем зачете. Довольна ли? Нет, не довольна. По крайней мере, не полностью. Не могу сказать, что была в лучшей форме. Есть еще моменты, которые предстоит проанализировать и исправить.

— Например?

— Например, старт. Над ним еще надо много работать и часто я теряю драгоценные секунды именно на первом секторе, после разгона. Хотя не все так однозначно. Скажем, на чемпионатах Европы и мира в этом сезоне у меня именно старт был лучшим среди всех соперниц. Но в Кенигзее, на Европе, я завоевала серебро. А в Иглсе, на мире, даже не вошла в десятку….

— Что не получилось в Австрии?

— До сих пор не понимаю. Как можно пройти трассу чисто и показать в заезде 14-й результат? Когда немка собирает все борты и финиширует 17-й? Говорю же — много вопросов осталось. Впереди лето на то, чтобы провести работу над ошибками, сделать выводы и избежать таких проблем в олимпийском сезоне.

— До Нового года вы ни разу на трех этапах Кубка мира не попали в призы. Зато начиная с января стали стабильно заезжать в тройку, одержали две победы — в Сигулде (спринт) и в Пхенчхане. С чем связан слабый старт сезона и почему удалось резко прибавить?

— Начало сезона мне вообще никогда не удается. Даже не знаю, почему. Плохо чувствую лед, допускаю ошибки, тяжело вкатываюсь… А потом появляется спортивная злость. Мол, сколько можно — пора уже что-то выигрывать! Это серьезно помогает. Как и азарт в погоне за высоким местом в общем зачете. За два-три этапа до конца сезона я была, кажется, в абсолюте на 7−10 местах. В итоге пробилась в тройку.

— Может, начало сезона и не так важно? Та же Олимпиада проходит в феврале.

— Тут можно согласиться, но лишь отчасти. Результаты одного из трех предновогодних этапов Кубка мира учитываются при определении сильнейшей группы на главных турнирах — в том числе, на Олимпийских играх. Если совсем провалишься, не попадешь в число лучших, а это — серьезный минус. Ведь сильнейшие стартуют первыми, по чистой, не разбитой трассе. Остальным приходится сложнее. В общем, до Нового года тоже расслабляться нельзя.

— Итоги чемпионата мира — 11-е место — сильно разочаровали?

— Это был главный турнир года. Конечно, я расстроилась. Переживала. Но все же это не трагедия. Олимпийские игры гораздо важнее и я сделаю все, чтобы неудача в Иглсе не повторилась в Пхенчхане.

«ДЕВЯТЫЙ ПОВОРОТ — ОЧЕНЬ КОВАРНЫЙ»

— К слову о Пхенчхане. На этапе Кубка мира в Корее вся наша мужская команда «благополучно» провалилась, а вы выиграли золото. Что скажете об олимпийской трассе?

— Мне понравилась. Вроде, выглядит, как наше «Парамоново», но на деле — ни на что не похожа. Даже когда мы тут были на гомолагации, она казалось совсем другой. Сейчас стала сложнее, интереснее… Но это не отменяет тот факт, что возникло много вопросов. В том числе — к девятому повороту, на котором все наши ребята и «срезались». Впрочем, не только наши.

— Говорят, его могут изменить к Олимпиаде.

— Вряд ли там что-то поменяют. Скорее, оставят как есть. Разве что внесут определенные коррективы, чтобы понизить риск для спортсменов — не столько в плане допущенных ошибок, сколько из-за их возможных последствий. Вираж, конечно, очень коварный. Думаю, тут случился какой-то конструкторский просчет, и корейцы на выходе получили не то, на что рассчитывали.

— В чем это коварство?

— Сложно описать в двух словах. В этом месте такой профиль трассы, что на выходе из девятого поворота тебя не «отпускает», а продолжает выносить в сторону. Причем, коснувшись борта, ты летишь не в другой борт, а вверх. Сани буквально теряют контакт со льдом, становясь неуправляемыми! Если не проехал вираж идеально, исправить ситуацию очень сложно. Я сама там не тренировках ошибалась. Даже удивилась, когда во время основных заездов все сделала чисто. Плюс — не очень понимаешь, как именно тут надо проезжать. Смотришь со стороны, на то, как едут соперники — вроде все предельно ясно. Но когда сам находишься внутри желоба — теряешься… Внутренние ощущения обманывают, внешних ориентиров — нет. Как, например, в Винтерберге, где перед одним из сложных поворотов повесили красный флажок, и спортсмены понимают, когда и что им нужно делать в этом месте.

— Флажок можно и в Корее повесить…

— Можно. И борта надо сделать выше. Чтобы не повторилась трагедия, как с Нодаром Кумариташвили в Ванкувере (грузинский саночник погиб, вылетев с трассы во время тренировки и врезавшись в опору конструкции трассы, — Прим. ред.). Этим и должны заняться организаторы. Пусть телевизионная картинка станет менее красивой, зато так будет безопаснее.

— В целом от Кореи какие остались впечатления?

— Интересная страна — совсем другая культура, обычаи, люди… Но мы мало что видели. Когда прилетали в самый первый раз, на первую гомологацию, нам сразу сказали, что трасса не готова и заездов не будет. Зато свозили на короткую экскурсию — буддистские храмы, местные достопримечательности. Было интересно, но — на один раз. Не мое это. Кухню местную тоже не пробовала — тем более, во время этапа Кубка мира нас кормили и европейскими блюдами, хоть и с небольшим местным колоритом.

— А чего не пробовали? Боитесь отравиться?

— Таких опасений как раз нет. Просто не люблю острого.

«ДОПИНГ В САНЯХ НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА»

— Победа на корейском этапе Кубка мира может помочь на Олимпийских играх? Хотя бы в плане уверенности?

— Не буду об этом даже думать. Олимпиада — совсем другой турнир, до него еще год, многое за это время изменится. А выходить на старт с мыслью, мол, вот, я тут уже раз выиграла, значит, выиграю и сейчас — неправильно. Просто постараюсь проехать на максимуме все четыре попытки, чтобы показать лучший результат.

— В этом сезоне Роман Репилов выиграл мужской Кубок мира, Семен Павличенко — чемпионат Европы, другие члены нашей сборной были в призах на отдельных этапах. В чем причина такого прогресса команды?

— У нас очень молодая сборная. Наверное, самая молодая из всех основных. Большинство ребят и девушек чуть старше 20 лет. И здорово, что удается побеждать уже сейчас! Конечно, это мотивирует. Но говорить о причинах успехов — задайте этот вопрос Альберту Демченко и самим спортсменам. Я могу рассказать что-то только о себе.

— А о Виктории Демченко? Она взяла бронзу в спринте в Сигулде.

— Нет-нет-нет, даже не спрашивайте! — смеется Татьяна. — Не могу ничего комментировать.

— В зимних видах продолжают греметь скандалы, связанные с публикацией доклада Макларена. Россиян отстраняют от соревнований, нас лишают международных стартов, иностранцы нас критикуют… Как обстоит ситуация в санях?

— Очень спокойно. Честно — даже за спиной никто ничего не говорит! Были бы какие-то сплетни, ухмылки, косые взгляды — мы бы это заметили. Но ничего подобного нет. В Корее состоялось общее собрание спортсменов. Так нам объявили, что все вопросы, связанные с допингом, находятся в ведении FIL (Международной федерации санного спорта, — Прим. ред.), все спортсмены под жестким контролем, и нарушений ни у кого нет. Хотя пробы сдаем регулярно. Впрочем, зачем вообще допинг в санях? Можно, конечно, как-то прибавить на старте, но сам по себе старт ничего не решает. Тебе еще километр с лишним лететь вниз по трассе, и тут все зависит только от техники. В общем, принимать что-то просто бессмысленно.

— С иностранцами между собой на эту тему общались?

— Немцы как-то подошли — попросили перевести какой-то список, связанный с докладом Макларена. Вроде как кто из наших чего принимал… Не помню точно. На русском языке. Где нашли — не знаю. Я пальцем у виска покрутила — идите, мол, с такими просьбами, и не суйте нос не в свое дело.

— Обиделись?

— Да нет. Посмеялись. Говорю же — у нас атмосфера хорошая.

— Совсем скоро отпуск. Отдохнуть перед олимпийским сезоном, видимо, надо хорошо?

— Не то слово! — смеется Татьяна. — Летом, правда, не получится — мы в этом время на сборах. А отпуск, обычно, приходится на апрель. Лучший отдых — это море. А идеальный — океан. Но куда полечу — пока не решила. Займусь этим после чемпионата страны.