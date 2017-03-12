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12 марта 2017, 14:03 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | Р-Спорт

Чабан: Трасса Олимпиады-2018 для скелетонистов находится в хорошем состоянии

ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 12 мар — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Трасса Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане перед тестовыми соревнованиями скелетонистов находится в хорошем состоянии, заявил агентству «Р-Спорт» старший тренер сборной России Данил Чабан.

Этап Кубка мира по бобслею и скелетону пройдет на олимпийской трассе 17—19 марта.

«Трасса в хорошем состоянии для скелетона. Провели сегодня тренировку, две группы откатались, и никаких проблем. То, что тепло, это от корейцев не зависит. Организаторы подскребли трассу за последние дни и, вроде как, спортсмены поймали ее нюансы», — сказал Чабан.

«Лед еще не совсем гладкий, когда над ним поработают, он станет быстрее. Нюансы есть по виражам, мастера работают интернациональные — и из Канады приехали, у саночников, знаю, были наши айсмастера. Они льдом подделывают профиль, и она становится лучше», — добавил он.
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