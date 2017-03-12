Скелетонисту Третьякову в Южной Корее легче дается настрой на концовку сезона

Этап Кубка мира по бобслею и скелетону пройдет в Пхенчхане на олимпийской трассе 17—19 марта .

«Здесь в Корее все совсем другое, интересно, прикольно, поэтому и готовиться к этому этапу Кубка мира легче. Это такая хорошая возможность переключиться. Азия отличается от мест, где мы обычно выступаем, многое в новинку», — сказал Третьяков, отвечая на вопрос, насколько тяжело настраиваться на старты после чемпионата мира, где он занял четвертое место.