Скелетонисту Третьякову в Южной Корее легче дается настрой на концовку сезона
ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 12 мар —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Олимпийский чемпион в скелетоне Александр Третьяков заявил агентству «Р-Спорт», что в Южной Корее легче удается настроиться на концовку сезона, так как многое в этой стране непривычно и интересно для него.
Этап Кубка мира по бобслею и скелетону пройдет в Пхенчхане на олимпийской трассе
«Здесь в Корее все совсем другое, интересно, прикольно, поэтому и готовиться к этому этапу Кубка мира легче. Это такая хорошая возможность переключиться. Азия отличается от мест, где мы обычно выступаем, многое в новинку», — сказал Третьяков, отвечая на вопрос, насколько тяжело настраиваться на старты после чемпионата мира, где он занял четвертое место.
«Трасса в хорошем состоянии, тренируемся по плану. У нее, как и у всех трасс, есть свои изюминки: она короткая, не очень быстрая, безопасная. Скорости здесь не такие высокие как в Сочи или Уистлере,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter