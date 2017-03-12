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12 марта 2017, 13:25 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | Р-Спорт

Скелетонисту Третьякову в Южной Корее легче дается настрой на концовку сезона

ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 12 мар — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Олимпийский чемпион в скелетоне Александр Третьяков заявил агентству «Р-Спорт», что в Южной Корее легче удается настроиться на концовку сезона, так как многое в этой стране непривычно и интересно для него.

Этап Кубка мира по бобслею и скелетону пройдет в Пхенчхане на олимпийской трассе 17—19 марта.

«Здесь в Корее все совсем другое, интересно, прикольно, поэтому и готовиться к этому этапу Кубка мира легче. Это такая хорошая возможность переключиться. Азия отличается от мест, где мы обычно выступаем, многое в новинку», — сказал Третьяков, отвечая на вопрос, насколько тяжело настраиваться на старты после чемпионата мира, где он занял четвертое место.

«Трасса в хорошем состоянии, тренируемся по плану. У нее, как и у всех трасс, есть свои изюминки: она короткая, не очень быстрая, безопасная. Скорости здесь не такие высокие как в Сочи или Уистлере, чуть-чуть порасслабленнее едешь», — добавил он.
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